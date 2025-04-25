柔道亞錦賽》可惜！楊勇緯不敵日本老冤家中村太樹 拿下銀牌

楊勇緯（左一）拿下亞錦賽銀牌。（教練劉文等提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「柔道男神」楊勇緯今天在亞洲柔道錦標賽男子60公斤級，一路挺進金牌戰，但在比賽終了前遭日本好手中村太樹用寢技壓制，連兩年在決賽對決都「銀」恨。

楊勇緯在東京奧運摘下銀牌，去年巴黎奧運意外止步8強，雖對失利心懷不甘，但他之後也毅然決定再戰名古屋亞運，如今已收拾好心情，將亞錦賽作為重新出發的首場國際賽。

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名列頭號種子的楊勇緯首輪輪空，次輪對上北韓選手安信赫（音譯：AN SIN HYOK），他靠著小內割有效得分，並一路守住領先到比賽終了，晉級8強。

面對19歲的巴林小將波特拉斯基（RUSLAN POLTORATSKII），楊勇緯與他一路纏鬥至黃金得分制，最後在比賽進行超過5分鐘後，楊勇緯在對手吞下3次指導下勝出，順利挺進4強賽。

楊勇緯接著對上今年2月才在華沙歐洲公開賽奪冠的哈薩克好手達夫拉托夫（Sherzod Davlatov），這場同樣是在正規4分鐘的賽事難分軒輊，但楊勇緯最後進入黃金得分制後進行約3分半鐘時，靠著三角固讓對手投降，也成功拿下金牌戰門票。

值得一提的是，楊勇緯在去年亞錦賽決賽就是遭遇中村太樹，當時是激戰至黃金得分制落敗，這次再於決賽碰頭，可惜拚到最後關頭，被中村用寢技壓制得分，吞下對戰4連敗，無緣回報一箭之仇。

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