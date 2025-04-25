中職》魔鷹還沒那麼快 吉田一將明天「亮牌」先發

吉田一將。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕台鋼雄鷹今賽前的團隊打擊率居六隊之末，但問到洋砲魔鷹的傷勢進展時，總教練洪一中則表示「他還沒有好」，何時進入二軍復健賽也還沒有時間表；不過開季就因腰傷下二軍的台鋼日籍投手吉田一將，確定明天「亮牌」進行本季初先發。

台鋼季前就出現重大傷兵陳文杰，開季後則包括魔鷹、吳念庭等主力打者相繼進入傷兵名單，魔鷹在10日因左大腿拉傷下二軍後，洪總原本還期待是否能在15天後歸隊，但目前確定不會這麼快，也尚未規畫他在二軍出賽。

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去年季中加盟台鋼都以後援出賽的吉田一將，今年春訓就以先發投手調整，原本也確定擔任4月2日球隊第2戰先發，但他卻因練習時不慎弄傷腰部，在進行兩場二軍復健賽後本週開始隨隊。原本日籍投手教練橫田久則昨受訪時才指出吉田何時登錄一軍尚不確定，但今天下午聯盟公告明日先發投手時則正式「亮牌」吉田要登板先發。

吉田表示，在自己加入職棒的前兩年是以先發投手出賽，後面則轉為後援，他並沒有偏好哪一個角色，「但現在能重回先發，滿新鮮，也滿期待的。」對於明天對手統一獅，吉田認為對方是去年戰績第2名球隊又拿到上半季冠軍，當然整體戰力很強，「當然陳傑憲一定會戒備，但像是最近狀況不錯的新生代打者林子豪，也是要提防的打者。」

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