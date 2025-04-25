中職》平野惠一舉追「水某」為例 強調動腦很重要

中信兄弟總教練平野惠一。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟前天鏖戰到10局以2：3敗給統一獅，正規9局數次發生跑壘失誤是最大主因，總教練平野惠一今天賽前舉他追求「水某」為例，強調職棒球員要懂得思考，「如果不會動腦，很難取勝。」

平野指出，前天會以1分輸球，光看就知道有很多失誤，那些都是技術面以外的東西，身為職棒選手不應該出現這種情形，「看懂暗號是基本，更重要是要事先想好，可能會收到什麼暗號，收到以後要如何去執行，而不是看錯暗號，或是看到暗號會嚇一跳。」

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平野認為，職棒選手最理想的情形，是根本不需要暗號，「如果可以，我根本不想打暗號，最終極的目標是只要一個眼神，選手就知道要怎麼做，不用總教練或教練打暗號，希望我們的選手能往這個目標前進。」

平野認為，不管做什麼工作都一樣，是要等上司給指令才去做，還是不用上司講就準備要做什麼，「譬如兩出局三壘有人，沒有選手在等暗號的，球就在你前面，選手自己都看得到，怎麼還要看教練會不會有暗號？」

平野還舉追求老婆為例，「大家都知道，我的老婆很漂亮，但我長得真的不帥，要怎樣才追到她，讓她答應我的求婚，當然要動腦，生意買賣也是這樣。」

平野他認為，近代棒球的水準與強度愈來愈高，選手的思考能力愈來愈重要，「如果你的對手都是又高大又強壯，你要蠻力跟他們硬拚？還是用頭腦去取勝？打擊不是單純球來就打，跑壘也不是只有往前衝，觀察力、洞察力、想像力加上預測未來，才是棒球選手要具備的能力。」

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