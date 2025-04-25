TPBL》季初喊話爭取新人王 蔡宸綱坦言菜鳥年表現不如預期

蔡宸綱。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新竹攻城獅菜鳥前鋒蔡宸綱季初喊出年度新人王的目標，不過本季表現仍有不少進步空間，今受訪坦言新人年表現不如預期。

蔡宸綱去年以榜眼之姿加盟攻城獅，在開季記者會自信高喊將以年度新人王為目標，新人年卻免不了要繳學費的過程，本季在今天之前出賽26場，平均上場時間11分09秒，貢獻3.1分、1.7籃板，外線命中率27.7%。

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蔡宸綱今賽前受訪回顧本季表現指出，「狀況確實不太好、不如預期，其實球季一開始我滿緊張的，身體感覺也跟不太上，進到職業隊比起大學時期，必須花更多時間在訓練上，才能爭取到自己的位置。」

攻城獅總經理張樹人指出，球隊開季沒有小洋將時，蔡宸綱必須打到3號位，因此也需要時間適應，他點出蔡宸綱的課題，「他遊走在3號、4號位，要更知道怎麼適應球場上的角色，以未來性來說，3號位會是他可以走得更長遠的位置，但以台灣籃球來說，他又是4號位一個很好的球員，」

張樹人透露，主帥威森目前對蔡宸綱的規劃仍以4號位為主，但也會希望他可以對3號位有更多的學習，「包括運球、下球的一些動作，傳球的視野與想法，這個休賽季教練會給小綱很多相關的功課。」

蔡宸綱也說，威森給自己的目標就是「防守做好，大膽進攻，打出自信」，對於下賽季的目標，他期許自己各項數據能進步、順利轉型，讓教練有更多可以使用自己的時間。

UBA時期是健行科大主將，來到職業隊必須努力爭取上場時間，是蔡宸綱新人賽季最大體悟，而他曾率健行2度拿下亞軍，本季母隊攻城獅則在後段班，對此他則說，「我覺得就是體驗各種狀況，待過順的（球隊）、也待過不順的，就是看不順的時候如何克服，順的時候如何幫助球隊維持。」

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