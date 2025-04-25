中職》史上最速！ 大巨蛋累計觀眾人數突破100萬

大巨蛋累積進場觀眾破百萬。（記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍與中信兄弟今天在大巨蛋進行3連戰第1場，進場觀眾為13567人，讓中職在大巨蛋累計觀眾人數正式突破100萬人，只花51場達成是史上各球場最快，味全球團也在大螢幕上秀出圖卡作為見證。

中職自去年開始在大巨蛋安排賽事，截止今天賽前完成50場，累計觀眾989651人，今天只要10349人進場就突破100萬人，味全球團按照既定程序於第7局回報觀眾人數，今日進場13567人，中職在大巨蛋累計觀眾1003218人。

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在大巨蛋落成啟用前，中職最快達成累計觀眾100萬人次的球場，是已於2000年拆除的台北市立棒球場，以完成147場累計1004386人次創下，達成場次是1992年4月5日午場味全龍對兄弟象，高懸33年的紀錄終於在今天被打破。

味全龍與中信兄弟今天在大巨蛋進行3連戰第1場，進場觀眾為13567人。（記者陳逸寬攝）

大巨蛋累積進場觀眾破百萬。（記者陳逸寬攝）

大巨蛋累積進場觀眾破百萬。（記者陳逸寬攝）

大巨蛋累積進場觀眾破百萬，味全球團也在大螢幕上秀出圖卡作為見證。（記者陳逸寬攝）

味全龍與中信兄弟今天在大巨蛋進行3連戰第1場，進場觀眾為13567人。（記者陳逸寬攝）

味全龍與中信兄弟今天在大巨蛋進行3連戰第1場，進場觀眾為13567人。（記者陳逸寬攝）

味全龍與中信兄弟今天在大巨蛋進行3連戰第1場，進場觀眾為13567人。（記者陳逸寬攝）

味全龍與中信兄弟今天在大巨蛋進行3連戰第1場，進場觀眾為13567人。（記者陳逸寬攝）

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