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TPBL》「打詐就像打球，要看穿對手！」法務部長鄭銘謙為中信特攻開球

2025/04/25 20:49

法務部長鄭銘謙開球。（中信特攻提供）法務部長鄭銘謙開球。（中信特攻提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今在新莊體育館迎戰新竹攻城獅，現場湧進數千名熱血球迷。此外，詐騙及毒品已成為嚴重的社會問題，中信特攻特別邀請法務部部長鄭銘謙擔任開球儀式嘉賓，希望號召籃球迷齊心協力「打擊詐騙、反毒、防洗錢」，共同守護國人生命財產安全與健康。

除了鄭銘謙部長為賽事開球外，台灣高等檢察署張斗輝檢察長、台北地檢署王俊力檢察長、新北地檢署江祐丞襄閲主任檢察官、士林地檢署張云綺檢察長，以及法務部保護司洪信旭司長和行政院洗錢防制辦公室（簡稱「洗防辦」）蘇佩鈺執行秘書也一同來到現場為中信特攻大力應援，鄭銘謙致詞時表示：「打詐，就像打球一樣，要看穿對手、反應快、齊心協力，才能在『全民反詐攻防戰』中贏得勝利！」

面對詐騙手法日新月異，以及施用新興毒品年輕化，新北檢在新莊體育館設立宣導攤位，以桌上保齡球－打倒詐騙犯罪，健康籃球－遠離毒品等遊戲吸引球迷目光，大小朋友一起參與寓教於樂的攤位活動，別具意義。此外，球迷們通過遊戲或答對相關題目，即可獲得精美禮品，以輕鬆方式增加民眾的反毒、反詐騙相關知識。

洗防辦則是先讓民眾掃描QR Code，訂閱洗防辦YouTube頻道後，再進行快問快答遊戲，答對後即可獲得小禮物，更能加深民眾對洗錢防制的認知，以及呼籲民眾齊心落實洗錢防制規範。幾乎每場都帶著家人來特攻主場報到的王先生說：「每次來球場都有不同的活動很有趣，而且現在詐騙太猖獗，讓小孩從小有反詐、反毒觀念很重要。」

新北中信特攻籃球隊以美國緝毒局（Drug Enforcement Administration）的縮寫「DEA」作為隊名，宣示「反毒」為球隊核心理念，也獲得美國緝毒局教育基金會的認同與支持。中信特攻長期與法務部及相關警政單位合作，盼能讓大眾透過運動遠離毒品誘惑，邀請球迷朋友一同加入政府「打擊詐騙」、「拒絕毒品」、「防制洗錢」的行列！

此外，中國信託商業銀行為響應政府打擊詐騙政策，與五大地檢署，包括士林地檢署、台北地檢署、新北地檢署、台中地檢署及橋頭地檢署共同簽署「可疑金融帳戶通報機制」合作備忘錄（Memorandum of Understanding, MOU），透過五大地檢署回饋偵辦案件時獲悉的風險關聯態樣，精進中國信託銀行的防詐監控機制，同時完善北、中、南防詐連線，擴大防堵詐騙犯罪力道！

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