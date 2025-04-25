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中職》獅隊長陳傑憲一棒突破艾速特 「沒在輸的」梅賽斯7局僅被敲1安奪勝

2025/04/25 21:00

統一獅陳傑憲。（記者李惠洲攝）統一獅陳傑憲。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今晚聯手台鋼雄鷹舉行「南人祭」主題日，不但依傳統主客場「一邊一國」的應援方式很精彩，場上先發洋投對決也令球迷看得過癮。相較獅隊洋投梅賽斯7局僅被敲1支安打無失分，台鋼洋投艾速特也繳出6局失1分非責失分的優質內容，僅在6局下遭陳傑憲敲出安打掉分，而獅隊終場以4：1贏球，「沒在輸的」梅賽斯也拿下本季第3勝。

獅隊領隊蘇泰安在1月初宣布已簽下具日職資歷的梅賽斯時，就曾對他的譯名諧音開玩笑說：「沒在輸的！」結果梅賽斯今天進行本季第5場先發，不但繳出7局只被敲1支安打無失分好投，不但拿下本季第3勝，也獲選單場MVP，至今更未嘗敗績。

兩隊先發投手表現都很亮眼，艾速特在前5局也只僅敲2支安打，直到6局下兩出局，才對獅隊2棒邱智呈投出保送，再讓他靠盜壘上二壘後，又因捕手傳球失誤上三壘，而此時3棒陳傑憲再敲出適時安打，讓獅隊得到突破僵局的第1分；梅賽斯的表現更不在話下，只在5局上被台鋼6棒曾昱磬敲出1支安打，並送出6次三振。

不過兩隊先發洋投退場後，首名後援投手都造成失分危機，台鋼黃紹睿7局下登板連續被敲4支安打，包括被首名打者潘傑楷敲出三壘安打，並留下滿壘局面給黃群收拾，該半局就失2分，而8局下陳正毅後援再失1分；獅隊劉軒荅8局上登板後，則在1出局後，連續被敲3支安打形成滿壘，但還好只失1分。

統一獅陳傑憲。（記者李惠洲攝）統一獅陳傑憲。（記者李惠洲攝）

統一獅洋投梅賽斯。（記者李惠洲攝）統一獅洋投梅賽斯。（記者李惠洲攝）

統一獅洋投梅賽斯。（記者李惠洲攝）統一獅洋投梅賽斯。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹洋投艾速特。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹洋投艾速特。（記者李惠洲攝）

統一獅潘傑楷三壘安打。。（記者李惠洲攝）統一獅潘傑楷三壘安打。。（記者李惠洲攝）

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