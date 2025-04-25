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PLG季後賽》金恩24分全能演出 勇士險勝獵鷹拿2連勝率先聽牌

2025/04/25 21:34

金恩。（記者方賓照攝）金恩。（記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕PLG季後賽今天在和平籃球館進行第2戰，台北富邦勇士靠著金恩豪取24分、10籃板、8助攻，團隊6人得分達雙位數，以108：105險勝台鋼獵鷹，在5戰3勝制的賽制搶下2勝，率先聽牌。

勇士上季無緣季後賽，今年捲土重來搶下第2種子，迎戰第3種子獵鷹，昨在首戰靠著賴廷恩、洪楷傑等人在外線發動攻勢，拉出30：12的狂潮完成逆轉。

今天雙方再次交鋒，勇士在首節靠著8人都有得分進帳的多點開花攻勢，打造27：16的漂亮開局，但獵鷹在第二節轟進9顆三分球，追平聯盟季後賽球隊單節三分球進球紀錄，其中飛雷神、郭少傑各有3顆，謝宗融2顆，單節回敬38：18的高潮，上半場打完以54：45領先勇士。

勇士在第三節靠著金恩獨拿12分，加上莫巴耶8分，賴廷恩6分，單節灌進40分，成功壓制獵鷹只拿28分，讓勇士帶著85：82領先進入第四節。

前一場扮演大功臣的賴廷恩，今天在第四節有展現火燙手感，三分球命中還助攻莫巴耶得分，讓勇士在膠著戰況下還續保領先，不過，獵鷹靠著白薩在最後4分54秒的三分彈追成101：101平手，他接著又連續上籃得手拿4分，助隊超前比分，但莫巴耶的罰球再次逼平戰局。

儘管莫巴耶下一波進攻沒進，但威希在1分21秒補籃命中超前比分，而獵鷹最後階段自亂陣腳，不但在進攻發生24秒違例，且勇士進攻沒進時沒搶到籃板，還不趕快用犯規凍結時間，而李允傑最後2.3秒的追平三分彈沒進，勝負底定。

勇士以金恩拿24分、10籃板表現最佳，威希15分、8籃板，莫巴耶15分、9籃板，賴廷恩15分，沃特斯也有15分，周桂羽10分、6助攻。

獵鷹的飛雷神拿29分，白薩17分、6籃板、6助攻、4抄截，赤崁14分、9籃板，謝宗融11分、8籃板，吞下2連敗，週日回到主場將背水一戰，盼能延續戰線。

金恩。（記者方賓照攝）金恩。（記者方賓照攝）

林志傑。（記者方賓照攝）林志傑。（記者方賓照攝）

威希。（記者方賓照攝）威希。（記者方賓照攝）

賴廷恩。（記者方賓照攝）賴廷恩。（記者方賓照攝）

周桂羽。（記者方賓照攝）周桂羽。（記者方賓照攝）

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