TPBL》施晉堯延長賽致勝拋投 特攻力退攻城獅終止2連敗

施晉堯致勝拋投。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今在主場交手新竹攻城獅，兩隊鏖戰至延長賽，特攻靠施晉堯在最後17秒的致勝拋投，以103：101險勝，終止近期2連敗。

無緣季後賽的攻城獅力拚扮演水鬼角色，攪亂目前混亂的卡位戰，首節氣勢不俗，打出26：18的攻勢，特攻次節在謝亞軒單節命中3顆三分彈獨攬11分之下，前兩節打完追到53：55只剩2分差。

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易籃後兩隊準星都下滑，第三節單節命中率都只有25%，攻城獅帶著71：67的優勢進入決勝節，特攻末節開局打出11：0的攻勢逆轉戰局，不過獅隊倒數5分40秒靠米克獅上籃得手追成81：81。兩隊隨後你來我往，努利末節終了前外線出手未進，雙方以93：93平手加班再戰。

攻城獅延長賽火力依舊集中在努利身上，特攻則由林韋翰、施晉堯、克力斯輪流輸出追分，施晉堯在最後17秒拋投得手幫助特攻取得103：101領先，接著李啓瑋外線出手未進，特攻2分差收下逆轉勝。

奈森貢獻特攻全隊最高23分，克力斯15分、21籃板，本土方面，林韋翰本季新高19分、謝亞軒18分，施晉堯替補上陣16分。

攻城獅方面，努利繳全場最高35分，蕭順議15分，蔡宸綱本季新高13分。

施晉堯。（TPBL提供）

謝亞軒（左）、林韋翰。（TPBL提供）

奈森。（TPBL提供）

努利。（TPBL提供）

高國豪。（TPBL提供）

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