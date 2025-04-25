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中職》閃球卻被判三振 潘傑楷覺得很嘔之餘仍反省一點

2025/04/25 21:57

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今以4：1擊敗台鋼雄鷹，其中5棒潘傑楷在7局下率先擊出三壘安打並跑回超前的第2分，但他在8局下因閃球導致揮棒過半被判定三振，則讓他賽後直呼意外，「就是狀況沒有那麼好，又遇到這種事，覺得很嘔。」

兩隊今天先發洋投都繳出優質內容，直到6局下陳傑憲才從台鋼艾速特手中敲安奪第1分，而獅隊梅賽斯更繳出7局無失分內容。

在打線部分，潘傑楷在7局下擊出三壘安打，且因8局下「很冤的三振」，也成為焦點。獅隊總教練林岳平8局下還出場抗議，他認為潘傑楷就是在閃球，「但裁判認為打者有揮棒意圖，所以訴請出棒過半。」潘傑楷則直言：「那一球就是要閃啊。」也表示這是他生涯第1次因閃球而被判三振，「還滿意外的」。

統一獅潘傑楷。（記者李惠洲攝）統一獅潘傑楷。（記者李惠洲攝）

只是潘傑楷此役雖擊出三壘安打，但自認近況沒有那麼好，「就沒有那麼順，看起來雖然都有上壘或安打，但有幾顆設定到的球都沒有打好，最近追打壞球的比例變高了。」

「跟開季比，狀況有點掉下來。」潘傑楷指出，最近林安可因傷缺陣，他自認要有責任頂上來，「還是希望得點圈的安打要出來，最近很常有兩出局得點圈有人，我都沒有打出來，跟第一個上去打安打的感覺，還是不一樣。我今年本來就設定得點圈安打的能力要很強，到目前為止還沒有做到，還是要再加油。」

潘傑楷也舉例，像6局下陳傑憲在得點圈的適時安打，「看得出來差別在哪裡，我很想當這種選手，一直朝這個方向去努力。」

統一獅潘傑楷。（記者李惠洲攝）統一獅潘傑楷。（記者李惠洲攝）

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