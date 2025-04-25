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TPBL》攻城獅主帥轟裁判尺度雙標 呼籲聯盟明確界定犯規標準

2025/04/25 23:12

威森。（TPBL提供）威森。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻今在主場交手新竹攻城獅，兩隊鏖戰至延長賽，特攻靠施晉堯在最後17秒的致勝拋投，以103：101險勝，終止近期2連敗。雙方教頭賽後都對裁判尺度頗有微詞。

主帥威森今現身記者會恭喜特攻贏球後隨即話鋒一轉說，「我知道我可能會需要繳很多錢，所以我不會說太多，但我想請聯盟出來告訴我們，什麼是犯規、什麼不是犯規，相同的狀況一隊是犯規，對另一隊來說不是，這樣的雙標讓我們當教練的很辛苦，我很少對裁判問題發表意見，因為我不想找藉口，我非常尊重裁判，但我們必須知道聯盟的標準，才能知道如何防守。」

威森指出，可能會有人舉努利獲得26次罰球（26罰17中）來反駁，「這不重要，如果是犯規就是犯規，只要犯規你就必須吹，重點不是罰球的次數，重點是你得到多少次犯規。」

特攻今團隊30次犯規，罰球29罰17中，攻城獅26次犯規，罰球38罰27中。

贏球的特攻執行教練莫米爾賽後對於尺度也頗有微詞，提到此役努利獲得26次罰球，在這樣的狀況下對防守相當困難，「我們陣中也有一位能力非常頂尖的球員，他場均只有9次罰球，這樣的差距是很大的，我們的防守強悍、乾淨，但對手有那麼多罰球，我們很難做防守。」

莫米爾口中的球員就是今天因大腿傷勢未出賽的美籍後衛飛馳，他本季場均28.6分僅次努利的29分，飛馳場均獲得9.6罰，努利13.6罰。

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