田徑》「跨欄女神」羅佩琳新加坡公開賽摘金 睽違6年再登海外國際賽頒獎台

「跨欄女神」羅佩琳在新加坡公開賽摘金。（查爾斯運動行銷提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「跨欄女神」羅佩琳今在第85屆新加坡田徑公開賽女子400公尺跨欄中，以59秒31率先通過終點奪下金牌。羅佩琳開季狀況不俗，本場賽事是她今年國際賽事的首場亮相，不僅成功摘金，更是她睽違近6年於海外國際賽再度登上頒獎台，並首次摘下金牌，對她而言意義非凡。

距離上一次在新加坡比賽已逾10年，羅佩琳賽後說：「有別於國內的賽事，這一場的檢錄時間有2次，第1次在開賽65分鐘前集合，10分鐘後再帶往第2檢錄區，在有冷氣的室內60公尺跑道進行熱身，所以賽前的熱身除了要注意溫差的問題外，時間節奏需要特別掌握好，這部分自己有特別地留心。」

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順利奪金後，羅佩琳謙虛地表示：「能拿到金牌是很開心的，但其實我更在意的是比賽的過程中還有很多應該做得更好的地方，今年第一場國外的比賽心情還是滿緊張的，我也在學習把這緊張感轉換為比賽中的動力。」

羅佩琳提到，這一次欄間的節奏沒有做得比在國內好，不然成績應該可以更好才對，「但最終能維持在59秒半內，也有達成自己初步的目標，回來調整心態後，下一場在大阪的比賽就要跑到58。」

針對近日在全國大專田徑錦標賽以及全國中等學校運動會中，有多位女子400公尺跨欄的新生代選手跑出佳績，羅佩琳說：「很開心看到在這個項目有越來越多新生代好手崛起，非常期待能在接下來的比賽，甚至年底的全國運動會中，和她們一起競爭。」

「跨欄女神」羅佩琳在新加坡公開賽摘金。（查爾斯運動行銷提供）

羅佩琳賽後與各國好手合影。（查爾斯運動行銷提供）

「跨欄女神」羅佩琳在新加坡公開賽摘金。（查爾斯運動行銷提供）

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