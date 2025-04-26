中職》比賽縮時有感 洪總：「這樣比較好看啦」

洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕中職36年打完前55場比賽的平均比賽時間是2小時49分，昨晚在台南上演的統一獅和台鋼雄鷹之戰僅耗時2小時24分，是目前第3快的比賽；台鋼總教練洪一中對於比賽節奏加快很有感，直言：「這樣比較好看啦。」

中職自2022年起在球場本壘後方加裝「投球計時器」，但一開始因成效不彰且執法不嚴遭批評為「裝飾用」，去年起除了投手在壘上無人的投球時間維持20秒，並增設壘上有人的時間限制，要求25秒內必須投球。中職今年例行賽雖維持壘上有人25秒、壘上無人20秒的計時規定，但從公辦熱身賽試行壘上有人23秒、壘上無人18秒的「再縮時」，如今成效頗為明顯。

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「很多東西就是慣性，現在投手已經慢慢習慣那個tempo，你如果之後秒數再減少，他還是會適應」，洪總認為這樣的節奏比較好看，也直言以前有些投手拖拖拉拉，「不要說觀眾，連我自己看了都快罵出來，因為投手如果拖太久，其實守備也會不太好守。」

有了計時器，確實會改掉投手一些拖拉的慣性動作，洪總說，以前有些投手習慣走過去捕手那邊接回傳球，「我就會唸，捕手都會回傳，你走過去幹嘛呢！」現在這種情況已很少見。

去年360場例行賽的平均比賽時間為3小時8分，而本季至今「最速戰」是4月19日統一獅新洋投飛力獅的中職初登板，該役他在桃園球場用84球投完7局飆10K，比賽僅歷時2小時12分，獅隊就以3：0擊敗樂天桃猿。

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