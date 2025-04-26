晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》比賽縮時有感 洪總：「這樣比較好看啦」

2025/04/26 06:55

洪一中。（資料照，記者林正堃攝）洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕中職36年打完前55場比賽的平均比賽時間是2小時49分，昨晚在台南上演的統一獅和台鋼雄鷹之戰僅耗時2小時24分，是目前第3快的比賽；台鋼總教練洪一中對於比賽節奏加快很有感，直言：「這樣比較好看啦。」

中職自2022年起在球場本壘後方加裝「投球計時器」，但一開始因成效不彰且執法不嚴遭批評為「裝飾用」，去年起除了投手在壘上無人的投球時間維持20秒，並增設壘上有人的時間限制，要求25秒內必須投球。中職今年例行賽雖維持壘上有人25秒、壘上無人20秒的計時規定，但從公辦熱身賽試行壘上有人23秒、壘上無人18秒的「再縮時」，如今成效頗為明顯。

「很多東西就是慣性，現在投手已經慢慢習慣那個tempo，你如果之後秒數再減少，他還是會適應」，洪總認為這樣的節奏比較好看，也直言以前有些投手拖拖拉拉，「不要說觀眾，連我自己看了都快罵出來，因為投手如果拖太久，其實守備也會不太好守。」

有了計時器，確實會改掉投手一些拖拉的慣性動作，洪總說，以前有些投手習慣走過去捕手那邊接回傳球，「我就會唸，捕手都會回傳，你走過去幹嘛呢！」現在這種情況已很少見。

去年360場例行賽的平均比賽時間為3小時8分，而本季至今「最速戰」是4月19日統一獅新洋投飛力獅的中職初登板，該役他在桃園球場用84球投完7局飆10K，比賽僅歷時2小時12分，獅隊就以3：0擊敗樂天桃猿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中