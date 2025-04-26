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網球》謝淑薇重搭O妹紅土奏捷！強勢挺進馬德里女雙16強

2025/04/26 06:56

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（資料照，法新社）謝淑薇（右）與奧絲塔朋科。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇與拉脫維亞名將「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）重新合拍，馬德里網賽旗開得勝！第3種子「台拉聯軍」挾6：2、6：2橫掃斯洛伐克米哈利可娃（Tereza Mihalikova ）／英國妮柯兒絲（Olivia Nicholls），強勢開胡晉級女雙16強。

這項男女共站、WTA千分等級紅土大賽，正在西班牙首都進行。謝淑薇與奧絲塔朋科暌違近兩個月再組軍，臨場很快找回默契，夜間開賽與哈利可娃／妮柯兒絲兩度相互破發後，經驗豐富的小薇組合率先回穩，從2：2一口氣連下4局，首盤順利到手。次盤「謝奧配」擋住對手反撲，化解被破發點重展攻勢，盤中接連雙破再度拉開差距，直落二鎖定勝利，將與烏克蘭基切諾克（Nadiia Kichenok）／中國徐一璠爭奪8強門票。

謝淑薇與2017年法國公開賽女單冠軍的奧絲塔朋科從今年元月首度合拍，就打下澳洲公開賽、杜拜共兩座女雙亞軍，之後改配中國張帥角逐印地安泉，上月女雙4強爆冷不敵米哈利可娃／妮柯兒絲，如今再相逢小薇甜蜜復仇，這也是她與O妹自2月下旬短暫分道揚鑣以來，再次聯手奏捷。

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