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NBA》安慰獎？錯失年度最佳防守球員 勇士「嘴綠」獲得最佳拚搏獎

2025/04/26 07:33

格林獲得最佳拚搏獎。（取自NBA官方X）格林獲得最佳拚搏獎。（取自NBA官方X）

〔體育中心/綜合報導〕昨天聯盟公布本季年度最佳防守球員獎，由騎士23歲新星莫布里（Evan Mobley）收下。而入圍但無緣獲獎的勇士防守悍將「嘴綠」格林（Draymaond Green），今天則拿下本季最佳拚搏獎。

本季年度最佳防守球員獎競爭激烈，共7人獲得第一名選票，而格林以15張不敵老鷹「神偷」丹尼爾斯（Dyson Daniels）的25張以及莫布里的35張，無緣獲獎。如今格林奪下最佳拚搏獎，成為繼史馬特（Marcus Smart）後，歷年來第2位曾獲得年度最佳防守球員獎的最佳拚搏獎得主。

最佳拚搏獎旨在表彰那些雖然在傳統數據表上不顯眼，在場上卻能持續影響勝負的球員，其數據自2016年季後賽開始追蹤，包含擾斷（deflections）、搶回球權（loose balls recovered）、製造進攻犯規（charges drawn）、掩護助攻（screen assists）、干擾出手（contested shots）以及卡位（box-outs）。

本屆獎項從143位符合資格的球員中評選（至少出賽58場，佔球隊70%出賽，場均至少上陣24分鐘），格林雖然未在上述數據中任何一項稱王，卻皆名列前40名。

格林本季出賽68場，場均貢獻9分6.1籃板5.6助攻，以及1.5抄截1.0火鍋。他也和雷霆一哥亞歷山大吉爾吉斯（Shai Gilgeous-Alexander）並列為本季唯二出賽超過40場，場均至少1.45抄截與1.0火鍋的球員。

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