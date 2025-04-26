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NBA季後賽》灰熊傳壞消息！首輪陷0勝3敗絕境 當家一哥莫蘭特因傷缺席G4

2025/04/26 07:43

莫蘭特將因臀部傷勢缺席第四戰。（資料照，路透）莫蘭特將因臀部傷勢缺席第四戰。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰熊昨天在NBA季後賽首輪第三戰，遭雷霆大逆轉，以108：104輸球，系列賽陷入0：3被聽牌的困境，而且今天更出現壞消息，當家一哥莫蘭特（Ja Morant）因「坐飛機」傷到臀部，第4戰確定不能上，這對灰熊來說一大打擊。

次節倒數3分鐘雷霆發生失誤，小皮朋（Scotty Pippen Jr.）抄到球後發動快攻，接著在籃下傳給莫蘭特，不過莫蘭特在起跳過程遭多特（Lu Dort）撞倒，直接「坐飛機」正面重摔倒地，這次犯規最後並未升級，莫蘭特在執行2罰後才退場，不過2罰都落空。

莫蘭特最後因髖部傷勢此戰未再回歸，留下15分、5助攻，灰熊原本最多領先達29分，但在當家一哥不在後，遭雷霆絕地大逆轉。

值得一提的是，這已是莫蘭特本次季後賽的第2次出現傷病，在對金州勇士的西部附加賽中，他曾扭傷右腳踝，但透過止痛注射後歸隊，幫助灰熊擊敗獨行俠獲得季後賽門票。

莫蘭特本季僅出賽50場，因為大大小小的傷勢多次缺席比賽，其中最嚴重的一次，是在去年11月6日對戰湖人時因空中發生碰撞重摔，導致左後臀半脫臼及骨盆肌肉拉傷，缺席了8場比賽。

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