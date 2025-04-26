NBA季後賽》布魯克斯痛批D.格林打球最髒 勇士主帥：有趣...

布魯克斯痛批D.格林打球最髒。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊新星湯普森（Amen Thompson）在季後賽首輪第2戰與勇士球星J.巴特勒（Jimmy Butler III）爭搶籃板球，導致「士官長」重摔受傷，被外界批評打球很髒，不過火箭防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks）護航自家隊友，認為「綠師傅」D.格林（Draymond Green）才是打球最骯髒的球員。

J.巴特勒在第2戰首節爭搶籃板球時，與火箭A.湯普森（Amen Thompson）相撞重摔倒地，並在罰完球後沒有繼續上場，留下3分、2籃板的成績。日前核磁共振診斷結果出爐，他受到了深層臀肌挫傷，第3戰很有可能無法上場。

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外界痛批害J.巴特勒的A.湯普森打球骯髒，但對此，隊友布魯克斯認為真正骯髒的是D.格林，他會一直去推人，而J.巴特勒是在爭搶籃板時在空中摔下來，這是在比賽中會發生的事情，A.湯普森根本不是骯髒球員，跟這種標籤完全扯不到邊。

火箭總教練烏杜卡（Ime Udoka）也力挺子弟兵，「很明顯那不是故意的，你看看場上的碰撞與絆倒，A.湯普森是被絆倒後臉朝下摔向J.巴特勒。他不可能故意臉著地撞人。」

比賽中火藥味十足，雙方都有球員在下半場領到技術犯規，火箭後衛J.格林（Jalen Green）更因手肘擊中D.格林臉部吃下惡意犯規。布魯克斯則強調，球隊不會受到外界輿論影響，會專注在下一場比賽當中，也希望J.巴特勒能早日康復。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也不認為A.湯普森是故意犯規，，當時就不覺得有什麼不妥，這就是比賽中常見的碰撞之一。當媒體告知布魯克斯稱D.格林是骯髒球員時，柯爾回應道：「喔，布魯克斯這樣說？真有趣。」

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