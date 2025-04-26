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NBA季後賽》魏斯布魯克最新傷況出爐！金塊代理主帥曝主力4人有傷

2025/04/26 09:09

魏斯布魯克。（資料照）魏斯布魯克。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕金塊昨在西部首輪G3以83：117遭快艇打爆，系列賽陷入1：2落後，還傳出魏斯布魯克（Russell Westbrook）、小波特（Michael Porter Jr.）等主力出現傷勢，代理總教練阿爾德曼（David Adelman）今天受訪也透露最新情況。

根據《丹佛郵報》報導，金塊目前有多位球員遭遇傷病困擾，包含魏斯布魯克左腳發炎、小波特肩膀扭傷、戈登（Aaron Gordon）小腿持續不適，甚至連約基奇（Nikola Jokic）右手肘也出現神秘傷勢。阿爾德曼今天受訪時暗示，可能會在G4調整輪替陣容。

其中昨天左腳發炎僅上場8分鐘的魏斯布魯克，目前最新狀況被列為出戰成疑。阿爾德曼表示，球團今天已經幫魏少做檢查，接下來會且戰且走，「不管Russ能不能上場，我們都會重新評估輪替陣容，可能會讓不同人出賽，看看誰能對比賽攻防兩端產生影響。」

對於G2肩膀受傷的小波特，阿爾德曼坦言，球隊目前沒有人是百分之百健康，「戈登不是，約基奇也不是，快艇那邊也是如此。每個人在球季這個階段都會有些小傷，小波特是我們的主力，只要他能打，他就會上場。」

昨天金塊以34分的差距敗給快艇，阿爾德曼責無旁貸，「我們打得爛透了。如果我們能拿下這場比賽（G4），系列賽就會變成3戰2勝的局面，這也是我們想看到的，畢竟我們還握有2場主場優勢。」

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