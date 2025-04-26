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MLB》千賀滉大6局好投卻丟防禦率王 大都會罕見三殺竟不能挑戰！

2025/04/26 09:56

千賀滉大。（法新社）千賀滉大。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕大都會日籍強投千賀滉大今天對戰國民，繳出6局5K失2分的優質先發，不過此役也出現砂鍋大的誤判而導致的罕見三殺打，且因規則不能挑戰，大都會終場以4：5不敵國民中斷7連勝。

千賀滉大在2局下遭遇亂流，雖然先用雙殺抓到2個出局數，但之後連續被克魯斯（Dylan Crews）和特納（José Tena）連續敲出安打失1分，中斷近期連19.2局無失分的紀錄，第3局則是在一壘有人時被阿布拉姆斯（CJ Abrams）的三壘安打狙擊，讓國民攻下第2分。

大都會原本要在4局上展開反攻，尼莫（Brandon Nimmo）和文托斯（Mark Vientos）接連敲安上壘，下一棒溫克（Jesse Winker）面對28歲國民先發右投厄文（Jake Irvin）卻擊出一壘滾地球，但一壘審卻先裁定接殺，隨後跑壘者因回壘不及雙雙出局，形成罕見的三殺打，而且聯盟規定內野飛球是否落地，不在可以挑戰的範圍，這讓大都會攻勢瞬間消失，大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）對此十分不滿，上場與一壘審馬奎斯（Alfonso Marquez）理論，但仍於事無補。

千賀滉大之後回穩，連續解決11名打者，雖然在第6局兩人出局後連續投出2次四壞球保送，但他用三振K掉了貝爾（Josh Bell）化解危機。千賀此役主投6局用96球，被敲6支安打失2分，另有5次三振和2次保送，防禦率從0.79升至1.26，也將國聯防禦率王拱手讓出，跌至國聯第3。

阿布拉姆斯在7局下敲安打回第3分，而大都會在8局上攻勢再起，單局灌進4分超前，包括文托斯在滿壘適時擊出右外野三壘安打，一舉灌進3分，助隊取得4：3的領先，同時也讓千賀逃敗。

不過大都會9局下推出史坦內克（Ryne Stanek）卻關門失敗，先是被克魯斯敲出右外野三壘安打，特納敲安送回追平分，大都會隨後換上A.J. Minter盼能守住平手局面，但他在2人出局後被伍德（James Wood）敲出再見安打，國聯東區龍頭大都會終場以4：5惜敗國民，輸球後戰績為18勝8敗，仍是全聯盟最佳。

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