MLB》千賀滉大6局好投卻丟防禦率王 大都會罕見三殺竟不能挑戰！

千賀滉大。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大都會日籍強投千賀滉大今天對戰國民,繳出6局5K失2分的優質先發,不過此役也出現砂鍋大的誤判而導致的罕見三殺打,且因規則不能挑戰,大都會終場以4:5不敵國民中斷7連勝。

千賀滉大在2局下遭遇亂流,雖然先用雙殺抓到2個出局數,但之後連續被克魯斯(Dylan Crews)和特納(José Tena)連續敲出安打失1分,中斷近期連19.2局無失分的紀錄,第3局則是在一壘有人時被阿布拉姆斯(CJ Abrams)的三壘安打狙擊,讓國民攻下第2分。

大都會原本要在4局上展開反攻,尼莫(Brandon Nimmo)和文托斯(Mark Vientos)接連敲安上壘,下一棒溫克(Jesse Winker)面對28歲國民先發右投厄文(Jake Irvin)卻擊出一壘滾地球,但一壘審卻先裁定接殺,隨後跑壘者因回壘不及雙雙出局,形成罕見的三殺打,而且聯盟規定內野飛球是否落地,不在可以挑戰的範圍,這讓大都會攻勢瞬間消失,大都會總教練門多薩(Carlos Mendoza)對此十分不滿,上場與一壘審馬奎斯(Alfonso Marquez)理論,但仍於事無補。

千賀滉大之後回穩,連續解決11名打者,雖然在第6局兩人出局後連續投出2次四壞球保送,但他用三振K掉了貝爾(Josh Bell)化解危機。千賀此役主投6局用96球,被敲6支安打失2分,另有5次三振和2次保送,防禦率從0.79升至1.26,也將國聯防禦率王拱手讓出,跌至國聯第3。

阿布拉姆斯在7局下敲安打回第3分,而大都會在8局上攻勢再起,單局灌進4分超前,包括文托斯在滿壘適時擊出右外野三壘安打,一舉灌進3分,助隊取得4:3的領先,同時也讓千賀逃敗。

不過大都會9局下推出史坦內克(Ryne Stanek)卻關門失敗,先是被克魯斯敲出右外野三壘安打,特納敲安送回追平分,大都會隨後換上A.J. Minter盼能守住平手局面,但他在2人出局後被伍德(James Wood)敲出再見安打,國聯東區龍頭大都會終場以4:5惜敗國民,輸球後戰績為18勝8敗,仍是全聯盟最佳。

Insane this can’t be reviewed. Mets got screwed.



Umpire makes a bad call. Says it’s caught in the air. It results in a TRIPLE PLAY to end the inning.



Brutal.



