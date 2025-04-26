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MLB》洋基新星關鍵超前打點沒用！明星終結者又放火害條紋軍遭逆轉

2025/04/26 10:06

威爾斯。（美聯社）威爾斯。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場展開與藍鳥的系列賽，8局下靠著新星威爾斯（Austin Wells）關鍵打點超前比分，但9局上明星終結者威廉斯（Devin Williams）又放火，洋基最終以2：4遭逆轉輸球。

洋基此役先發投手為38歲老將卡拉斯科（Carlos Carrasco），他今天主投完5局僅用67球，被敲3支安打，投出2次保送與2次三振，沒有失分，但等不到打線火力支援，6局上就被換下場，結果接替登板的左投希爾（Tim Hill）遭藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）夯出陽春砲，讓洋基陷入0：1落後。

7局下洋基終於做出回應，沃爾普（Anthony Volpe）開局就敲出二壘安打，1出局後卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）敲安追平比分。8局下新星捕手威爾斯在1出局滿壘時敲出高飛犧牲打，拿下關鍵超前分，洋基取得2：1領先。

然而9局上明星終結者威廉斯直接提汽油桶登板，被敲2支安打與投出1次觸身球，一人都沒抓到丟掉3分退場，洋基趕快再派出小萊特（Mark Leiter Jr.）止血。9局下洋基無功而返，最終在主場遭到藍鳥逆轉。威廉斯今天吞下本季第1次救援失敗與第2敗，賽後防禦率高達11.25。

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