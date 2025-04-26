晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》批自家球員像還在打例行賽！勇士主帥談關鍵G3說重話

2025/04/26 09:55

勇士與火箭系列賽戰平。（資料照）勇士與火箭系列賽戰平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士與火箭目前在季後賽西部首輪戰成1：1平手，上一戰「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）傷退後，團隊攻防失去重心，遭到打法兇猛的火箭趁虛而入，對此勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今受訪也說重話。

由於巴特勒在G2受傷，火箭隨即將防守重心轉移到柯瑞（Stephen Curry）一人身上，甚至還刻意放掉其他勇士球員。目前巴特勒G3出戰成疑，火箭預計仍會繼續採取這樣的防守策略；而在進攻端，火箭在G2也展現更激烈的肢體對抗，也是能扳平系列賽的一大關鍵。

勇士主帥柯爾今接受《NBC Sports》訪問時說重話：「他們（火箭）帶著季後賽的緊迫感在打球，但我們還在打例行賽，這就是問題所在，我們在防守端的軟弱完全暴露。」

對於火箭在G2不斷針對柯瑞作出激烈防守，勇士菜鳥中鋒波斯特（Quinten Post）也坦言很令人挫敗。柯爾對此表示：「你必須想辦法反制，不管跑不同戰術或改變策略，總之你必須依據裁判的吹判尺度做調整。上一戰我們最大的問題，就是對手打得很兇猛，但我們沒有。」

對於巴特勒G3是否有望上場，柯爾表示樂觀，但也強調無論巴特勒能不能歸隊，每個人都要準備好，他也相信球隊擁有足夠的深度，能夠贏下關鍵G3。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中