NBA季後賽》批自家球員像還在打例行賽！勇士主帥談關鍵G3說重話

勇士與火箭系列賽戰平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士與火箭目前在季後賽西部首輪戰成1：1平手，上一戰「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）傷退後，團隊攻防失去重心，遭到打法兇猛的火箭趁虛而入，對此勇士總教練柯爾（Steve Kerr）今受訪也說重話。

由於巴特勒在G2受傷，火箭隨即將防守重心轉移到柯瑞（Stephen Curry）一人身上，甚至還刻意放掉其他勇士球員。目前巴特勒G3出戰成疑，火箭預計仍會繼續採取這樣的防守策略；而在進攻端，火箭在G2也展現更激烈的肢體對抗，也是能扳平系列賽的一大關鍵。

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勇士主帥柯爾今接受《NBC Sports》訪問時說重話：「他們（火箭）帶著季後賽的緊迫感在打球，但我們還在打例行賽，這就是問題所在，我們在防守端的軟弱完全暴露。」

對於火箭在G2不斷針對柯瑞作出激烈防守，勇士菜鳥中鋒波斯特（Quinten Post）也坦言很令人挫敗。柯爾對此表示：「你必須想辦法反制，不管跑不同戰術或改變策略，總之你必須依據裁判的吹判尺度做調整。上一戰我們最大的問題，就是對手打得很兇猛，但我們沒有。」

對於巴特勒G3是否有望上場，柯爾表示樂觀，但也強調無論巴特勒能不能歸隊，每個人都要準備好，他也相信球隊擁有足夠的深度，能夠贏下關鍵G3。

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