MiLB》陳柏毓5局4K好投！台灣鐵捕林家正安打帶打點助莊陳仲敖逃敗

陳柏毓、林家正、莊陳仲敖。（本報資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日許多台灣好手在小聯盟拚戰，海盜2A的陳柏毓先發繳出5局失1分好投；運動家2A捕手林家正今敲出本季第2安與第2分打點，幫助同樣繳出5局失1分好投的台灣隊友莊陳仲敖逃敗。

陳柏毓今先發對決金鶯2A，前4局力保不失，送出2次三振。5局下保送首名打者，連抓2出局後接連被敲出2支安打掉分，但很快用三振解圍。最終陳柏毓此役投5局用75球有55顆好球，被敲4安失1分，送出4次三振與2次保送，賽後防禦率3.24，最終球隊2：3輸球，陳柏毓無關勝敗。

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莊陳仲敖今天迎來本季第4場先發，對決水手2A，這回他擺脫前3場大量失分的低潮，投5局僅被敲4支安打失掉1分，送出3次三振與1次保送，賽後防禦率6.98。不過退場時球隊以0：1落後，莊陳為敗投候選人。

直到7局上1出局一、三壘有人，今天先發蹲捕的台灣鐵捕林家正，採用突襲短打形成內野安打，幫助球隊追平比分，更助莊陳仲敖逃過本季第4敗。最終球隊3：1獲勝，莊陳仲敖無關勝敗，林家正則是3打數1安打1打點1保送，賽後打擊率0.083。

另外，海盜3A的鄭宗哲今天面對雙城3A的雙重賽中2戰都有上場，但合計5打數0安打，有1次犧牲觸擊，選到1次保送，跑出1次盜壘，賽後打擊率0.278，攻擊指數0.656。

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