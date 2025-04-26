晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》陳柏毓5局4K好投！台灣鐵捕林家正安打帶打點助莊陳仲敖逃敗

2025/04/26 10:52

陳柏毓、林家正、莊陳仲敖。（本報資料照）陳柏毓、林家正、莊陳仲敖。（本報資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日許多台灣好手在小聯盟拚戰，海盜2A的陳柏毓先發繳出5局失1分好投；運動家2A捕手林家正今敲出本季第2安與第2分打點，幫助同樣繳出5局失1分好投的台灣隊友莊陳仲敖逃敗。

陳柏毓今先發對決金鶯2A，前4局力保不失，送出2次三振。5局下保送首名打者，連抓2出局後接連被敲出2支安打掉分，但很快用三振解圍。最終陳柏毓此役投5局用75球有55顆好球，被敲4安失1分，送出4次三振與2次保送，賽後防禦率3.24，最終球隊2：3輸球，陳柏毓無關勝敗。

莊陳仲敖今天迎來本季第4場先發，對決水手2A，這回他擺脫前3場大量失分的低潮，投5局僅被敲4支安打失掉1分，送出3次三振與1次保送，賽後防禦率6.98。不過退場時球隊以0：1落後，莊陳為敗投候選人。

直到7局上1出局一、三壘有人，今天先發蹲捕的台灣鐵捕林家正，採用突襲短打形成內野安打，幫助球隊追平比分，更助莊陳仲敖逃過本季第4敗。最終球隊3：1獲勝，莊陳仲敖無關勝敗，林家正則是3打數1安打1打點1保送，賽後打擊率0.083。

另外，海盜3A的鄭宗哲今天面對雙城3A的雙重賽中2戰都有上場，但合計5打數0安打，有1次犧牲觸擊，選到1次保送，跑出1次盜壘，賽後打擊率0.278，攻擊指數0.656。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中