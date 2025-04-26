NBA季後賽》拒絕遭聽牌！魔術雙雄合轟61分收首勝 塔圖姆36分做白工

華格納。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕東部季後賽首輪G3，魔術靠華格納（Franz Wagner）貢獻32分，班切羅（Paolo Banchero）拿29分，聯手以95：93擊敗塞爾提克，將系列賽追到1：2。

東部第2種子塞爾提克順利在主場收下2連勝，今踢館奧蘭多開賽打出17：9攻勢，前役缺陣的塔圖姆（Jayson Tatum）今回歸先發，首節就貢獻13分，不過魔術此節靠布拉克（Anthony Black）在籃下逞威強拉尾盤，帶著31：27領先進入次節，只惜沒能延續火力，第二節陷入得分荒，被綠衫軍打出單節32：18的攻勢，塞爾提克打完上半場握有59：49領先。

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易籃後輪到綠衫軍進攻當機，第三節團隊17投3中，整體命中率僅17.6%，單節只拿11分，被魔術以73：70反超進入決勝節，奧蘭多大軍末節再以13：4的高潮擴大領先，一度落後達12分的塞爾提克緊咬比分，倒數2分31秒靠D.懷特（Derrick White）得手追到91：91。

隨後華格納（Franz Wagner）跳出來連拿4分，幫助魔術再度要回領先，接下來綠衫軍靠哈佛德（Al Horford）在外線賞了華格納一記火鍋後，又由D.懷特灌籃追到只剩2分差，華格納最後3秒三分球未進，不過塞爾提克已沒有時間執行最後一擊，終場以2分差敗北。

華格納今外線13投3中拿下全隊最高32分，另有8助攻、7籃板，班切羅挹注29分，卡特（Wendell Carter Jr.）10分、12籃板。綠衫軍方面，塔提姆36分、9籃板，J.布朗（Jaylen Brown）19分次之，D.懷特繳16分。

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