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挺運動也拚冠軍！新北女壘隊主場開打

2025/04/26 10:28

新北市副市長劉和然（中間白外套藍帽子）等人與球員合照。（記者羅國嘉攝）新北市副市長劉和然（中間白外套藍帽子）等人與球員合照。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕企業女子壘球聯賽（TPWSL）迎來第十屆賽事，新北凱撒勇士女壘隊今（26）日到新北市三重棒球場開打，現場貴賓雲集，包括新北市副市長劉和然、凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道、體育局長洪玉玲等人親臨現場，並參與開球儀式，為主場賽事揭開序幕。

TPWSL共有五支球隊組成參賽，包括新北凱撒勇士、福添福嘉南鷹、兆基穿山甲、新世紀黃蜂及臺北台產熊讚。自2021年起，市府與凱撒集團展開冠名合作，攜手推廣女子壘球運動，2024年賽季勇奪亞軍佳績。2025年賽季於4月14日開打，目前新北凱撒勇士隊戰績2勝1敗，暫居聯盟第三。

今日對戰的台灣U18培訓隊，由教育部體育署「培育優秀或具潛力運動選手計畫」組成，集結全台16至18歲的壘球菁英，以2025年U18世界盃為目標，以賽代訓積極備戰。目前戰績為0勝5敗，排名第5。

劉和然於開幕致詞表示，凱撒集團與新北市的合作不僅限於女壘，射箭及棒球等多項運動均有攜手推動，對於推廣體育不遺餘力。他也對勇士隊表達高度期待「強強聯手，我相信女壘隊今年奪冠絕對不成問題。」

劉和然也提及即將在5月17日登場的「世界壯年運動會」，壘球為比賽項目之一，已有多位退役球星報名參加，包括前國手蘇玉純老師，他本人與市府多位首長也將參與慢壘及桌球競賽。鼓勵市民踴躍進場觀賽，為運動員加油打氣。

新北市副市長劉和然（中間白外套）、體育局長洪玉玲（最右邊白外套）與球員合照。（記者羅國嘉攝）新北市副市長劉和然（中間白外套）、體育局長洪玉玲（最右邊白外套）與球員合照。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長劉和然（中間）致詞。（記者羅國嘉攝）新北市副市長劉和然（中間）致詞。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長劉和然（右邊白衣）與現場球員擊掌。（記者羅國嘉攝）新北市副市長劉和然（右邊白衣）與現場球員擊掌。（記者羅國嘉攝）

新北凱撒勇士女壘隊到新北市三重棒球場開打，新北市副市長出席並參與開球儀式，為主場賽事揭開序幕。（記者羅國嘉攝）新北凱撒勇士女壘隊到新北市三重棒球場開打，新北市副市長出席並參與開球儀式，為主場賽事揭開序幕。（記者羅國嘉攝）

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