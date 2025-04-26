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NBA季後賽》特倫特9顆三分彈轟37分寫2項隊史紀錄 公鹿氣走溜馬收首勝

2025/04/26 10:44

特倫特。（美聯社）特倫特。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕公鹿今在東部季後賽首輪G3靠特倫特（Gary Trent Jr.）轟下9記三分球拿下37分，以117：101擺平溜馬，首輪成功開胡，系列賽追到1：2。

兩隊首節你來我往，以26：26平手進入次節，溜馬在第二節尾聲拉出一波19：8的攻勢，打完上半場握有57：47的優勢，內史密斯（Aaron Nesmith）拿下全隊最高15分，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下全場最高17分。

易籃後，特倫特在外線開火單節飆進5顆三分彈貢獻18分，攜手拿下9分的字母哥，成功以86：75反超進入決勝節，並一度將分差擴大至20分，讓勝負提前定調。

特倫特今外線12投9中，拿下37分、另有4抄截，追平艾倫（Ray Allen）保持的隊史季後賽單場最多三分球紀錄，亞德托昆波也有37分進帳、另有12籃板，這也是公鹿隊史第一場有兩人得分至少35分的季後賽，里拉德（Damian Lillard）挹注7分。

溜馬方面，西亞卡姆（Pascal Siakam）繳全隊最高28分，內史密斯18分作收，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）14分、10助攻。

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