MLB》登板放火遭噓爆害洋基輸球！明星終結者嘆：現在做啥都沒用...

威廉斯。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以2：4遭藍鳥逆轉，明星終結者威廉斯（Devin Williams）9局上再度放火害球隊輸球，賽後防禦率高達11.25，也讓他感嘆：「現在做什麼都沒用。」

威廉斯9局上提汽油桶登板，被敲2支安打與投出1次觸身球，一人都沒抓到丟掉2分退場，主場球迷也瞬間響起噓聲，甚至還大喊「我們要威佛（Luke Weaver）」。洋基趕快再派出小萊特（Mark Leiter Jr.）止血，但又被敲安再失1分，也算在威廉斯身上。

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洋基休季向釀酒人交易來2屆年度救援王得主威廉斯，但他本季合計10場登板8局投球丟掉10分自責分，此役吞下本季首次救援失敗與本季第2敗。

賽後威廉斯表示，自己今年不知道為何始終無法穩定控球，對此感到很沮喪，但也只能繼續努力做好自己。被問及是否有明確的方法來阻止低潮，威廉斯苦嘆：「沒有，現在做什麼都沒有用，我唯一能做的就是繼續努力訓練，希望能有好結果。」

威廉斯說，自己也希望這一切能有個簡單的答案，沒能幫助球隊守住高張力局數去獲勝，真的很不好受。而對於球迷向他高喊「我們要威佛」，威廉斯直言：「每個人都有自己的意見，我沒什麼好說的。」但他也強調，仍對自己關門的能力感到有信心。

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