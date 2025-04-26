晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》登板放火遭噓爆害洋基輸球！明星終結者嘆：現在做啥都沒用...

2025/04/26 11:22

威廉斯。（路透）威廉斯。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以2：4遭藍鳥逆轉，明星終結者威廉斯（Devin Williams）9局上再度放火害球隊輸球，賽後防禦率高達11.25，也讓他感嘆：「現在做什麼都沒用。」

威廉斯9局上提汽油桶登板，被敲2支安打與投出1次觸身球，一人都沒抓到丟掉2分退場，主場球迷也瞬間響起噓聲，甚至還大喊「我們要威佛（Luke Weaver）」。洋基趕快再派出小萊特（Mark Leiter Jr.）止血，但又被敲安再失1分，也算在威廉斯身上。

洋基休季向釀酒人交易來2屆年度救援王得主威廉斯，但他本季合計10場登板8局投球丟掉10分自責分，此役吞下本季首次救援失敗與本季第2敗。

賽後威廉斯表示，自己今年不知道為何始終無法穩定控球，對此感到很沮喪，但也只能繼續努力做好自己。被問及是否有明確的方法來阻止低潮，威廉斯苦嘆：「沒有，現在做什麼都沒有用，我唯一能做的就是繼續努力訓練，希望能有好結果。」

威廉斯說，自己也希望這一切能有個簡單的答案，沒能幫助球隊守住高張力局數去獲勝，真的很不好受。而對於球迷向他高喊「我們要威佛」，威廉斯直言：「每個人都有自己的意見，我沒什麼好說的。」但他也強調，仍對自己關門的能力感到有信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中