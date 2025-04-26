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MLB》楚奧特開轟並列全壘打王 生涯400轟倒數計時

2025/04/26 11:24

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今起與雙城展開3連戰，「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天敲出並列聯盟最多的9轟，距離生涯400轟只差13支，不過天使終場以4：11輸球，勝率跌破5成，目前戰績為12勝13敗。

35歲右投「教授」韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）首局就遭遇亂流，滿壘時被明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）敲出高飛犧牲打失1分，天使靠著德爾（Jo Adell）2局上適時安打扳平戰局，但韓德瑞克斯在3局下先是被巴克斯頓（Byron Buxton）陽春彈狙擊，接著又被拉納克（Trevor Larnach）敲安打回第3分。

韓德瑞克斯第4局控球大走鐘，投出3次保送和1支安打失1分，留下無人出局滿壘的局面後退場，艾德華茲（Carl Edwards Jr.）未能及時止血，單局狂失6分，包括拉納克h的右外野3分砲，雙城取得9：1的大幅領先。

楚奧特在5局上敲出適時安打追回1分，歐哈皮（Logan O'Hoppe）則是在第6局敲出左外野陽春彈，打回天使的第3分，無奈天使仍是「開魯閣」，讓雙城在6局下攻下2分。

楚奧特在7局上從山茲（Cole Sands）手中敲出左外野陽春砲，本季第9轟出爐，楚奧特此役5打數2安打，進帳2分打點，另外吞下2K，打擊率升至0.185。

楚奧特目前與響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）、水手羅里（Cal Raleigh）和運動家索德斯東（Tyler Soderstrom）並列聯盟全壘打王，但神鱒的全壘打最終仍難挽頹勢，天使以4：11輸球，韓德瑞克斯主投3局失7分，苦吞3連敗，目前仍是一勝難求，防禦率高達6.65；羅培茲（Pablo Lopez）先發5局飆6K失2分，收下本季第2勝。

楚奧特敲出本季第9轟，暫時並列大聯盟全壘打王。（美聯社）楚奧特敲出本季第9轟，暫時並列大聯盟全壘打王。（美聯社）

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