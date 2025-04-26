HVL》中市三校締造傳奇！豐商男排、東山女排攜手奪冠 龍津男排季軍

台中市東山高中（直落三勝出，拿到隊史第七座HVL后冠。（高中體總提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕113學年度高中排球甲級聯賽（HVL）冠軍戰昨（25）日決賽，台中市代表隊囊括男女組雙料冠軍，豐原高商逆轉勝、贏得隊史第13座冠軍杯；女生組由由中市東山高中勝出，拿到隊史第7座后冠，兩校同創二連霸紀錄；龍津高中男排也勇奪季軍，台中市教育局今指出，將依體育獎金發給要點規定，3隊合計發予獎金超過180萬元，讚許全隊教練選手的努力。

教育局表示，冠軍戰中豐商男排交鋒內湖高工，在開局連失兩局的劣勢下，展現出無比的團隊默契和堅定信念扭轉贏得第三局，最後以3：2逆轉勝，如願拿下第13座冠軍金盃，創下HVL男生甲組最多冠隊伍。

請繼續往下閱讀...

HVL女子組冠軍戰，東山女排出戰華僑高中，憑藉穩定的發球與強勁的攻擊，展現團隊合作默契，以直落三摘下后冠，順利連霸抱回隊史第7座金盃。

龍津男排首次闖入HVL決賽，憑藉攻擊手法多變、掌握接發球的成功率，以3:0力克華僑高中，勇奪隊史首座季軍獎盃。

教育局指出，此次決賽因大會場地問題延期並移師屏東，中市學校仍發揮實力，豐原高商在校長賴炘棠及教練團莊世賢、葉忠桂、吳冠杰的指導下，穩定地訓練與調整，蛻變為全新的豐原高商，終於封王連霸，拿下第13座冠軍。

東山高中近兩年可謂所向披靡，在翁文修校長及教練團康金塗、林雍順及莊明叡帶領下，上屆奪冠的班底陣容銜接健全，且多位球員在去年夏天經歷國際賽及企業聯賽洗禮，一路從永信杯、華宗盃及莒光盃皆拿下冠軍，且本屆HVL開賽迄今一局未失，場場皆以3:0獲得壓倒性勝利，顯見東山女孩排球實力深厚。

此外，龍津高中男排為本學年度最大黑馬，複賽期間拿下7戰全勝戰績，成功寫下首度晉級決賽的新紀錄，更奪下直通四強的種子籤，校長彭佳偉表示，龍津雖然不是傳統名校，但在教練林則旻、費嘉騏、李孟勳訓練之下榮獲季軍，龍津小將拚盡全力，潛力無限。

豐商男排連拿三局逆轉勝。（高中體總提供）

龍津高中男勇奪季軍。（高中體總提供）

豐商男排、東山女排雙雙奪冠。（教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法