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MLB》曾高居百大新秀第6！道奇簽下轉戰墨聯當「5割男」的前大物

2025/04/26 12:39

森索。（資料照）森索。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據外媒《El Extrabase》報導，道奇以小聯盟合約簽下29歲前美職榜眼森索（Nick Senzel），他將前往3A報到。

森索是2016年的紅人榜眼，2019年登上大聯盟官網《MLB Pipeline》百大新秀第6名，該年也升上大聯盟，出賽104場，打擊三圍.256/.315/.427，攻擊指數0.742，累積12轟與42分打點。

然而森索生涯數度遭遇傷勢影響出賽，之後表現也一落千丈，最終在2023年球季結束後未獲紅人續約。2024年他效力國民與白襪，出賽74場，打擊三圍僅.195/.283/.331，攻擊指數0.614，敲出7轟、18分打點。

今年森索轉戰墨西哥聯盟的新拉雷多貓頭鷹隊（Tecolotes de los Dos Laredos），與前中職台鋼雄鷹洋投哈瑪星（Nick Margevicius）、前中信兄弟洋投猛登（Daniel Mengden）當隊友。森索今年在墨聯只出賽6場，但繳出打擊率0.591、3轟、攻擊指數1.790的超狂數據。

森索同時具備鎮守三壘、二壘與外野的能力，是調度上一大活棋。本季道奇明星三壘手馬恩西（Max Muncy）表現不佳，如果森索在3A能打出成績，或許有望登上大聯盟重新證明自己。

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