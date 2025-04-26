MLB》史基斯好投力壓山本由伸 大谷翔平得點圈兩度熄火、道奇苦吞3連敗

大谷翔平。（路透）



張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年國聯新人王、海盜王牌投手史基斯（Paul Skenes）今天在客場繳出6.1局無失分的優質先發，9K寫下本季單場新高，力壓道奇「日本最強投」山本由伸的5局失3分（1責失）的好投，率領海盜以3：0完封道奇，賞給對手3連敗。大谷翔平打擊狀況依舊不理想，4打數無安打，吞下1次三振，打擊率降至0.260。

目前暫居國聯防禦率王的山本由伸，今天對上海盜火球狀元史基斯，山本首局就遭遇亂流，一上來就保送了克魯茲（Oneil Cruz），隨後成功盜上二壘，瓦德茲（Enmanuel Valdez）兩出局後適時敲出安打，幫助海盜先馳得點，山本也中斷連續18.2局無失分的紀錄。

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山本之後回穩，但在5局上先是隊友馬恩西守備不幫忙，出現傳球失誤，之後接連在得點圈有人被克魯茲和海伊斯（Ke'Bryan Hayes）敲出安打，單局失2分，海盜取得3：0領先。山本此役主投5局用94球，被敲5支安打失3分，責失分只有1分，另有5次三振和4次保送，防禦率升至1.06，仍是國聯最佳。

山本由伸。（美聯社）

史基斯有效壓制道奇打線，雖然在3、4、5三局都被攻佔得點圈，但都能順利化解，今天先發6.1局用108球，被敲出5支安打無失分，投出9次三振無保送，防禦率降至2.39。海盜終場以3：0完封道奇，史基斯進帳本季第3勝，山本則是苦吞本季第2敗。

大谷翔平在愛女出生後回歸賽場沒有發揮「老爸之力」，今天打擊狀況依舊不理想，首局首打席敲出中外野飛球遭接殺，3至5局在得點圈有人時分別擊出投手丘前滾地球，以及三振，兩度在關鍵時刻熄火，8局下最後打席敲出中外野飛球出局，單場4支0繳白卷。大谷陪產假回來後16打數僅敲出2支短程安打，打擊率降至0.260，OPS跌到0.834。

史基斯。（美聯社）

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