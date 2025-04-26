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NBA季後賽》老六傳奇？愛德華茲砍29分 率灰狼贏湖人取得2：1領先

2025/04/26 12:33

愛德華茲。（美聯社）愛德華茲。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕在西部首輪季後賽前兩場系列賽打成平手的灰狼、湖人，今天在明尼蘇達展開G3，灰狼有奇兵麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）跳出來轟30分，一哥愛德華茲（Anthony Edwards）砍29分，最終以116：104戰勝湖人，系列賽2：1領先。

西部第3種子湖人擁有主場優勢，不過卻在G1遭灰狼下起三分雨吞下敗仗，紫金大軍則在G2大打防守戰，也將戰線扳平，兩軍今天就在灰狼主場廝殺。

詹姆斯（LeBron James）第二節攻下16分，半場斬獲22分，帶領湖人以58：54領先灰狼。

地主灰狼在愛德華茲（Anthony Edwards）領軍於第三節翻轉戰局，雙方在第四節持續激戰，而灰狼的上季最佳第六人得主里德（Naz Reid）只要湖人追近就是噴進三分球，愛德華茲不僅能進攻也利用漂亮防守擋住八村壘，在1分06秒投進超遠中距離，麥克丹尼爾斯接著也噴進三分球，直接讓湖人斃命。

愛德華茲此仗26投12中，包括5顆三分球，攻下29分、8籃板、8助攻，麥克丹尼爾斯也殺出來斬獲30分，且他的投籃命中率還超過5成，藍道（Julius Randle）有22分進帳，里德（Naz Reid）雖然只有11分，不過他第四節的兩顆三分球，皆對紫金大軍造成傷害。

湖人方面，詹姆斯苦撐大局拿38分白忙一場，東契奇（Luka Dončić）17分、里維斯（Austin Reaves）20分。

詹姆斯。（美聯社）詹姆斯。（美聯社）

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