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2025新北電競爭霸戰 26、27日火熱開打

2025/04/26 12:50

新北市長侯友宜受邀試玩格鬥遊戲「快打旋風6」。（記者翁聿煌攝）新北市長侯友宜受邀試玩格鬥遊戲「快打旋風6」。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「2025新北電競爭霸戰」總決賽26日於三重「新北電競基地」登場，連續兩天延續「傳說對決」與「G9:特攻聯盟」兩大人氣遊戲，更首度引入殿堂級格鬥遊戲「快打旋風6」，吸引6百多位選手同場較勁，爭奪總獎金20萬元最高榮耀，市長侯友宜也到場為選手們加油打氣，他表示，電競已是結合科技、創意與青年能量的重要產業，會讓電競從遊戲到職涯，持續推動多元面向發展。

侯友宜表示，新北市自2022年起，已連續第4年舉辦「新北電競爭霸戰」，致力打造全台最具指標性的在地電競品牌賽事，此外，新北更是全國最早設立電競基地的城市，自2018年起即投入「場域建置」、「人才培育」與「活動推廣」，至今已舉辦超過800場電競活動，參與者突破2720萬人次，讓電競真正走入市民日常。

侯友宜說，新北市不只挺電競，更用行動打造新北成為真正的電競之都，市府更與「新北市電競產業總會」合作成立「新北ACGE產業學院」，由產官學界共同培育實務專才，協助年輕世代從興趣出發，進入產業、打造未來職涯實力。

經濟發展局長盛筱蓉說，這次活動邀請2022杭州亞運銀牌得主GamerBee（向玉麟）、職業戰隊DCG、校園戰隊能仁熊武士與台北海大Esport Team齊聚一堂，從校園、業界到國際戰場，展現新北電競從基礎扎根到人才躍升的完整培育體系。

此外，現場有比爾數位推出Vtuber「世壯運應援大作戰」互動攤位、「戰豆出拳王」拳擊遊戲體驗、《G9:特攻聯盟》原創遊戲專區，威剛科技、孕龍科技及技嘉科技也同步展出最新電競周邊與產品，完成體驗即可獲得限量精美禮物，活動開放至5月11日，邀請民眾免費參與，零距離感受電競的無限魅力。

新北市「2025新北電競爭霸戰」總決賽26日於三重「新北電競基地」登場。（記者翁聿煌攝）新北市「2025新北電競爭霸戰」總決賽26日於三重「新北電競基地」登場。（記者翁聿煌攝）

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