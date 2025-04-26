晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》東契奇不舒服仍繳全能數據！湖人主帥曝他沒睡好還爆吐

2025/04/26 13:25

東契奇。（美聯社）東契奇。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕西部首輪季後賽G3，湖人以104：116不敵灰狼，系列賽1：2落後，東契奇此役繳出16分8助攻7籃板的全能成績單，然而賽前卻傳出他其實出現身體不適的狀況。

湖人隨隊記者特魯德爾（Mike Trudell）透露，東契奇直到今天賽前都出現腸胃不適的情況，雖然體力不佳，但東契奇仍想出賽。最終東契奇仍上場多達40分鐘，16投6中包含2顆三分球，繳出16分8助攻7籃板的全能數據，但也發生5次失誤，最終湖人仍敗給灰狼。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後表示，東契奇過去24小時身體狀況不佳，他也不認為東契奇昨天晚上有睡多少，甚至今天整個下午都在嘔吐。今天下半場剛開賽時，東契奇也沒能及時上場，瑞迪克表示，他也不確定這是否和他身體不適有關。

談到東契奇今天身體不舒服仍堅持應戰，隊友里維斯（Austin Reaves）說道：「他今天已經傾盡全力了，為了幫助我們贏球，他能做的都做了。我們在比賽最後3分鐘本來還有機會，可惜最後還是沒能把握。」

芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）也表示，他在中場休息時看見東契奇臉色蒼白、狀態很差，當下以為東契奇無法繼續打下半場的比賽，但他也稱讚東契奇忍著腸胃不適，依舊努力幫助湖人做出貢獻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中