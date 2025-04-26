NBA季後賽》東契奇不舒服仍繳全能數據！湖人主帥曝他沒睡好還爆吐

東契奇。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕西部首輪季後賽G3，湖人以104：116不敵灰狼，系列賽1：2落後，東契奇此役繳出16分8助攻7籃板的全能成績單，然而賽前卻傳出他其實出現身體不適的狀況。

湖人隨隊記者特魯德爾（Mike Trudell）透露，東契奇直到今天賽前都出現腸胃不適的情況，雖然體力不佳，但東契奇仍想出賽。最終東契奇仍上場多達40分鐘，16投6中包含2顆三分球，繳出16分8助攻7籃板的全能數據，但也發生5次失誤，最終湖人仍敗給灰狼。

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湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後表示，東契奇過去24小時身體狀況不佳，他也不認為東契奇昨天晚上有睡多少，甚至今天整個下午都在嘔吐。今天下半場剛開賽時，東契奇也沒能及時上場，瑞迪克表示，他也不確定這是否和他身體不適有關。

談到東契奇今天身體不舒服仍堅持應戰，隊友里維斯（Austin Reaves）說道：「他今天已經傾盡全力了，為了幫助我們贏球，他能做的都做了。我們在比賽最後3分鐘本來還有機會，可惜最後還是沒能把握。」

芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）也表示，他在中場休息時看見東契奇臉色蒼白、狀態很差，當下以為東契奇無法繼續打下半場的比賽，但他也稱讚東契奇忍著腸胃不適，依舊努力幫助湖人做出貢獻。

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