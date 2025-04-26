MLB》山本由伸單場保送創生涯最糟紀錄很自責！道奇主帥也感到意外

山本由伸。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以0：3遭到海盜完封，日本王牌山本由伸先發5局失3分（1責失），吞下本季第2敗，賽後防禦率漲至1.06。而山本單場投出4次四壞保送寫下旅美生涯新高，也讓他賽後感到自責。

山本由伸今天開賽就投出四壞保送，第1局就用32球、投出2次保送，控球狀況明顯不理想。儘管第2到第4局力保不失，但又多投2次保送，寫下旅美生涯單場最多保送數。

請繼續往下閱讀...

第5局一開始道奇出現守備失誤，隨後山本又再丟掉2分非自責分。回顧今天自己的表現，山本自責表示：「從一開始就用球數就偏多，無法找到節奏，整體來說不是一場理想的投球。」、「第3、第4局感覺越來越好，但第5局遇到危機沒能挺住，真的很懊悔。」

今天海盜先發投手是去年奪下國聯新人王的火球狀元史基斯（Paul Skenes），他主投6.1局用108球創生涯新高，狂飆9K無失分奪勝。對此山本也給予讚賞：「今天他的投球真的很精彩，我本來就知道他有這樣的實力。」

道奇今追平本季最長3連敗，也是本季第2次遭完封。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後談到山本此役控球失準，也坦言有些意外，「今天控球真的不穩，這不像平常的他。」羅伯斯也表示，球隊現在無論投打的配合與串聯度都不佳，但他仍堅信很快就能做出調整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法