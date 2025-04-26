MLB》開季長打連發今敲生涯首轟 馬林魚大物締124年罕見紀錄

拉米瑞茲。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今天在客場以8：4擊敗水手，陣中24歲大物拉米瑞茲（Agustin Ramirez）今天敲出生涯首轟，單場繳出雙安進帳2分打點，他也創下大聯盟睽違124年的紀錄。

拉米瑞茲在2019年以小聯盟合約加盟洋基，去年因為奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的交易案來到馬林魚，今年在球隊農場排名第4名。拉米瑞茲4月22日首度登上大聯盟，生涯開季前3場表現亮眼，合計10打數敲出7支安打，包含4支二壘安打和1支全壘打，進帳2分打點，打擊率高達0.700，上壘率為0.750，長打率為1.400，OPS為2.150。

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拉米瑞茲在生涯開季前3場累積7安和5支長打，成為自1901年海德里克 （Emmet Heidrick）和迪隆（Frank Dillon）之後，史上第3位達成此項壯舉的球員。

馬林魚今天全場狂掃10支安打，並在第5局灌進6分大局鎖定勝局，包括桑契斯（Jesus Sanchez）的右外野2分砲，拉米瑞茲8局下敲出中外野陽春砲，生涯首轟出爐，也幫助球隊以8：4力克水手。先發5.2局失4分的奎安特里（Cal Quantrill）拿下本季第2勝，羅倫斯（Casey Lawrence）中繼5局挨10失8分，2分為自責分，苦吞本季首敗。

另外，水手強投吉爾伯特（Logan Gilbert）此役僅投3局就退場休息，吉爾伯特傷勢初步檢查為右前臂緊繃，明天將接受MRI檢查才能確定實際狀況。

Agustín Ramírez cracks his first major league homer!



The 23-year-old is 7-for-10 to start his careerpic.twitter.com/0OFDndbIVS — MLB （@MLB） April 26, 2025

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