MLB》開季長打連發今敲生涯首轟 馬林魚大物締124年罕見紀錄

〔體育中心/綜合報導〕馬林魚今天在客場以8:4擊敗水手,陣中24歲大物拉米瑞茲(Agustin Ramirez)今天敲出生涯首轟,單場繳出雙安進帳2分打點,他也創下大聯盟睽違124年的紀錄。

拉米瑞茲在2019年以小聯盟合約加盟洋基,去年因為奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)的交易案來到馬林魚,今年在球隊農場排名第4名。拉米瑞茲4月22日首度登上大聯盟,生涯開季前3場表現亮眼,合計10打數敲出7支安打,包含4支二壘安打和1支全壘打,進帳2分打點,打擊率高達0.700,上壘率為0.750,長打率為1.400,OPS為2.150。

拉米瑞茲在生涯開季前3場累積7安和5支長打,成為自1901年海德里克 (Emmet Heidrick)和迪隆(Frank Dillon)之後,史上第3位達成此項壯舉的球員。

馬林魚今天全場狂掃10支安打,並在第5局灌進6分大局鎖定勝局,包括桑契斯(Jesus Sanchez)的右外野2分砲,拉米瑞茲8局下敲出中外野陽春砲,生涯首轟出爐,也幫助球隊以8:4力克水手。先發5.2局失4分的奎安特里(Cal Quantrill)拿下本季第2勝,羅倫斯(Casey Lawrence)中繼5局挨10失8分,2分為自責分,苦吞本季首敗。

另外,水手強投吉爾伯特(Logan Gilbert)此役僅投3局就退場休息,吉爾伯特傷勢初步檢查為右前臂緊繃,明天將接受MRI檢查才能確定實際狀況。

