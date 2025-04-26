TPBL》又有總教練被罰款！攻城獅主帥批裁判尺度雙標遭罰5萬元

新竹攻城獅總教練威森。（資料照，TPBL提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕新竹攻城獅昨在延長賽以101：103不敵新北中信特攻吞下3連敗，主帥威森賽後批評裁判尺度，今遭聯盟罰款5萬元。

威森昨賽後記者會表示，「我希望聯盟出來告訴我們，什麼是犯規、什麼不是犯規，相同的狀況一隊是犯規，對另一隊來說不是，這樣的雙標讓我們當教練的很辛苦，我很少對裁判問題發表意見，因為我不想找藉口，我非常尊重裁判，但我們必須知道聯盟的標準，才能知道如何防守。」

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TPBL今表示，威森昨晚發言已違反聯盟規章，處以5萬元罰款，完整聲明如下：

針對昨日新竹御嵿攻城獅總教練威森於例行賽G110賽後記者會上，公開批評該場執法裁判之尺度，並以言語影射裁判執法不公，已明顯違反聯盟相關規章，聯盟決定處以新竹御嵿攻城獅總教練威森新臺幣五萬元整之罰款。

聯盟重申，裁判制度為賽事公平、公正的基礎，任何未經查證的公開批評與指控，皆有損聯盟專業與裁判威信。為維護比賽公正性與裁判權威，聯盟將持續強化裁判培訓與制度優化，同時也不容許任何形式對裁判造成不當壓力。

感謝媒體與球迷持續關注與監督，我們將共同守護聯盟的專業形象與比賽品質。

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