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NBA季後賽》追平名人堂傳奇艾倫的隊史紀錄 特倫特榮幸齊名偶像

2025/04/26 14:34

公鹿射手特倫特。（美聯社）公鹿射手特倫特。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕公鹿射手特倫特（Gary Trent Jr.）今在東部季後賽首輪G3轟進9記三分球拿下37分，助隊以117：101擺平溜馬，對於能與艾倫（Ray Allen）齊名，賽後表示深感榮幸。

在客場吞下2連敗的公鹿今變陣，讓特倫特頂替T.普林斯（Taurean Prince）先發，他在攻防兩端都有優異演出，除讓對方主控哈里伯頓（Tyrese Haliburton）僅拿14分，進攻端更火力大爆發，外線12投9中，拿下37分、另有4抄截，追平艾倫保持的隊史季後賽單場最多三分球紀錄，第三節單節的5顆三分彈是打完上半場落後10分的公鹿收下逆轉勝的關鍵。

對於追平名人堂球星艾倫保持的隊史紀錄，特倫特說，「我從小就是他的死忠球迷，一路關注他在公鹿、塞爾提克以及整個生涯，身為射手能與他齊名真的很棒，對我來說是莫大的榮幸，也證明了我的努力沒有白費。」

特倫特今與同樣攻下37分的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）裡應外合聯手助隊在系列賽開胡，也是公鹿隊史季後賽首次有兩名球員同場至少貢獻35分。

特倫特對於締造紀錄表示，「我花了很多時間投入，犧牲很多事情，努力的人總會被看見，只要繼續努力，機會來臨時，成果就會自然顯現出來。」

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