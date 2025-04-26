中職》洪總頭痛！捕手吳柏萱右手掌骨折 台鋼急尋捕手中

台鋼捕手吳柏萱。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕21歲的台鋼雄鷹捕手吳柏萱昨8局下蹲捕時遭擦棒球打中右手，儘管他忍痛蹲完，但一回休息室右手背整個腫起來，總教練洪一中依據自身經驗直接要他去醫院檢查，目前確定右手掌掌骨骨折，也讓台鋼一、二軍捕手可用之兵只剩4人，必須緊急尋找可用之兵。

台鋼昨對統一獅之戰由陳致嘉先發蹲捕，另一名捕手張肇元則擔任指定打擊，而在8局上藍寅倫代打張肇元、林家鋐代打陳致嘉後，板凳區只剩1名捕手吳柏萱，而他也在8局下替補蹲捕。只是吳柏萱除了在該半局發生捕逸，兩出局後又被獅隊8棒林靖凱的擦棒界外球打中右手，也讓教練團立刻喊出暫停。

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在緊急治療後，吳柏萱繼續待在場上，因為台鋼休息室也沒有捕手可以替換，今天則將他降下二軍，卻未能拉上捕手。洪總解釋，因為二軍也只剩兩名捕手陳世嘉和廖奕安可用，「如果把陳世嘉再拉上來，萬一再一個（捕手）受傷，就麻煩了，沒有人可以蹲。」

「昨天他（吳柏萱）被打進來說要測試，我一看就知道不用試了，叫他趕快去醫院檢查」，洪總在球員時期也曾被孫昭立的擦棒界外球打中右手，當時就是骨裂，原本要他6個星期石膏，他在4個星期時就把石膏拆了，「但我看吳柏萱的狀況，至少要三個月。」台鋼陣中另一名捕手吳明鴻則因肩膀和手肘傷勢，也還沒有歸隊時間表。

台鋼球團目前正積極在業餘球界尋找可用的捕手人才，希望至少能夠簽下來當自培選手、在二軍出賽，才有空間將二軍捕手拉人上來，彌補一軍的燃眉之急。

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