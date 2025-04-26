晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》洪總頭痛！捕手吳柏萱右手掌骨折 台鋼急尋捕手中

2025/04/26 15:39

台鋼捕手吳柏萱。（台鋼雄鷹提供）台鋼捕手吳柏萱。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕21歲的台鋼雄鷹捕手吳柏萱昨8局下蹲捕時遭擦棒球打中右手，儘管他忍痛蹲完，但一回休息室右手背整個腫起來，總教練洪一中依據自身經驗直接要他去醫院檢查，目前確定右手掌掌骨骨折，也讓台鋼一、二軍捕手可用之兵只剩4人，必須緊急尋找可用之兵。

台鋼昨對統一獅之戰由陳致嘉先發蹲捕，另一名捕手張肇元則擔任指定打擊，而在8局上藍寅倫代打張肇元、林家鋐代打陳致嘉後，板凳區只剩1名捕手吳柏萱，而他也在8局下替補蹲捕。只是吳柏萱除了在該半局發生捕逸，兩出局後又被獅隊8棒林靖凱的擦棒界外球打中右手，也讓教練團立刻喊出暫停。

在緊急治療後，吳柏萱繼續待在場上，因為台鋼休息室也沒有捕手可以替換，今天則將他降下二軍，卻未能拉上捕手。洪總解釋，因為二軍也只剩兩名捕手陳世嘉和廖奕安可用，「如果把陳世嘉再拉上來，萬一再一個（捕手）受傷，就麻煩了，沒有人可以蹲。」

「昨天他（吳柏萱）被打進來說要測試，我一看就知道不用試了，叫他趕快去醫院檢查」，洪總在球員時期也曾被孫昭立的擦棒界外球打中右手，當時就是骨裂，原本要他6個星期石膏，他在4個星期時就把石膏拆了，「但我看吳柏萱的狀況，至少要三個月。」台鋼陣中另一名捕手吳明鴻則因肩膀和手肘傷勢，也還沒有歸隊時間表。

台鋼球團目前正積極在業餘球界尋找可用的捕手人才，希望至少能夠簽下來當自培選手、在二軍出賽，才有空間將二軍捕手拉人上來，彌補一軍的燃眉之急。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中