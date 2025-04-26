中職》「艾速特有情緒嗎？」洪總不以為然

艾速特。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕艾速特今年轉戰台鋼雄鷹以來，時常因為「情緒容易波動」成為媒體報導焦點，但賽前總教練洪一中被問及此事時卻不為然，還反問：「艾速特有情緒嗎？」他除了認為外界放大艾速特的情緒問題已經過頭，還指出過去情緒波動更大的洋投比比皆是，「我沒有覺得他有情緒問題。」

艾速特昨對統一獅先發登板雖吞敗，但繳出6局只失1分的優質內容，今天則因台鋼拉上吉田一將先發登板，因規定一軍只能登錄3名洋投而降二軍，目前在台鋼一軍的另兩名洋投為後勁和石萬金。

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只是艾速特在場上或退場的情緒波動，時常成為討論焦點，洪總被問及此事時則不以為然地說：「沒有吧，很正常啊，現在我覺得一直要導向他的情緒，我覺得有點過頭了，好像捕風追影一樣。」洪總以艾速特12日對富邦悍將先發為例，「他那天下丘去接一顆界外飛球，就寫他不信任隊友，我覺得媒體一直要導向這樣，真的沒有必要。」

洪總認為，一般洋投都有自己發洩情緒的方式，「石萬金投不好回來，也是會摔東西啊，這是他們的一種習慣，久了之後就知道這並沒有什麼。」在兄弟象時期，洪總也和脾氣火爆的巴比諾合作過，「他退場把自己的音響打爛、把門踢破，以前洋將常常啊，那種才叫情緒吧！」

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