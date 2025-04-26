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網球》何承叡南韓光州男雙奪冠！排名有望首破百大關卡

2025/04/26 16:42

何承叡。（資料照，取自何承叡臉書）何承叡。（資料照，取自何承叡臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣男雙一哥何承叡出征南韓奏捷！他與澳洲搭檔羅米奧斯（Matthew Christopher Romios）在光州男網挑戰賽過關斬將，終以6：3、7：6（8：6）力退第2種子美國基爾科夫（Vasil Kirkov）／荷蘭史蒂文斯（Bart Stevens），頭號種子「台澳聯軍」4連勝勇奪冠軍，何承叡雙打排名也可望再創新高，甚至突破百大關卡榮膺台將史上第5人。

左手拍何承叡與羅米奧斯臨場默契持續升溫，雖然上週釜山挑戰賽衛冕失利屈居亞軍，左右開弓的「台澳聯軍」本週又過關斬將，勇闖光州挑戰賽壓軸，並繼2023年張家港再度合拍封王。這是何承叡職業生涯第7座、本季第4個挑戰賽男雙金盃，預計5月初最新ATP世界男雙排名，有機會從112上升至98左右，並跟上盧彥勳、李欣翰、彭賢尹、謝政鵬等前輩腳步，更上層樓首度躋身前百大。

決賽面對基爾科夫／史蒂文斯，何承叡／羅米奧斯強勢出擊，開賽第2局掌握決勝分率先破發，取得3：0領先，歷經第7、8局互破小亂流，「台澳聯軍」回穩保發，順勢先馳得盤。次盤美荷人馬全力反撲，何承叡組合雖然兩度錯失優勢，被對手拖進搶7，雙方又一路纏鬥，頂住壓力的何／羅於6：6連下關鍵2分，激戰1小時20分鐘直落二關門。

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