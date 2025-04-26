晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》李珠珢為獨秀準備天使造型服裝 談台、韓兩地應援引發的風波

2025/04/26 17:38

富邦悍將韓籍啦啦隊員李珠珢穿上全新服裝。（記者陳志曲攝）富邦悍將韓籍啦啦隊員李珠珢穿上全新服裝。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將韓籍啦啦隊員李珠珢本週再回新莊主場應援，除了今天安排獨秀，明天還要與李雅英、南珉貞合體，對於在台、韓兩地應援引發的風波，她表示，不管台、韓粉絲都很重視，聽到不好的言論，她也很難過。

富邦育樂於1月宣布與李珠珢簽下「台灣全經紀合約」，她雖於4月2至3日參與本季新莊開幕戰，1週後卻宣布加入韓職LG雙子啦啦隊，富邦育樂當時表示，雙方同意在不影響台灣活動的前提下，李珠珢保有在韓國及其他地區自由發展的空間。

李珠珢指出，因為合約有保密條款不便透露，有收到台、韓兩地很多粉絲的鼓勵，不管台、韓粉絲她都很重視，如果有些不好的言論她也很難過，在南韓應援只有1年時間，希望能有更多嘗試。

李珠珢今天為獨秀準備天使造型的服裝，她表示，雖然之前更換曲目，準備時間有點不足，明天三人合體的服裝會有不同，敬請粉絲期待，希望明天不要再下雨。

富邦悍將韓籍啦啦隊員李珠珢穿上全新服裝。（記者陳志曲攝）富邦悍將韓籍啦啦隊員李珠珢穿上全新服裝。（記者陳志曲攝）

富邦悍將韓籍啦啦隊員李珠珢穿上全新服裝。（記者陳志曲攝）富邦悍將韓籍啦啦隊員李珠珢穿上全新服裝。（記者陳志曲攝）

富邦悍將韓籍啦啦隊員李雅英、李珠珢、南珉貞。（記者陳志曲攝）富邦悍將韓籍啦啦隊員李雅英、李珠珢、南珉貞。（記者陳志曲攝）

富邦悍將韓籍啦啦隊員李雅英、李珠珢、南珉貞。（記者陳志曲攝）富邦悍將韓籍啦啦隊員李雅英、李珠珢、南珉貞。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中