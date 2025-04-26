中職》李珠珢為獨秀準備天使造型服裝 談台、韓兩地應援引發的風波

富邦悍將韓籍啦啦隊員李珠珢穿上全新服裝。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將韓籍啦啦隊員李珠珢本週再回新莊主場應援，除了今天安排獨秀，明天還要與李雅英、南珉貞合體，對於在台、韓兩地應援引發的風波，她表示，不管台、韓粉絲都很重視，聽到不好的言論，她也很難過。

富邦育樂於1月宣布與李珠珢簽下「台灣全經紀合約」，她雖於4月2至3日參與本季新莊開幕戰，1週後卻宣布加入韓職LG雙子啦啦隊，富邦育樂當時表示，雙方同意在不影響台灣活動的前提下，李珠珢保有在韓國及其他地區自由發展的空間。

請繼續往下閱讀...

李珠珢指出，因為合約有保密條款不便透露，有收到台、韓兩地很多粉絲的鼓勵，不管台、韓粉絲她都很重視，如果有些不好的言論她也很難過，在南韓應援只有1年時間，希望能有更多嘗試。

李珠珢今天為獨秀準備天使造型的服裝，她表示，雖然之前更換曲目，準備時間有點不足，明天三人合體的服裝會有不同，敬請粉絲期待，希望明天不要再下雨。

富邦悍將韓籍啦啦隊員李珠珢穿上全新服裝。（記者陳志曲攝）

富邦悍將韓籍啦啦隊員李珠珢穿上全新服裝。（記者陳志曲攝）

富邦悍將韓籍啦啦隊員李雅英、李珠珢、南珉貞。（記者陳志曲攝）

富邦悍將韓籍啦啦隊員李雅英、李珠珢、南珉貞。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法