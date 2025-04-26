中職》700安只是一個數字 王柏融的腦中還是「很多問號」

王柏融。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕「台鋼大王」王柏融昨9局上從統一獅守護神陳韻文手中敲安，也達成中職生涯700安里程碑，他表示那只是一個數字、其中一支安打而已，自己最想解開的仍是腦中「很多問號」，希望能把當年好的擊球感覺找回來。

王柏融昨歷經506場出賽、2273打席、1945打數達陣生涯700安，其中打數比陳傑憲1955打數更少，寫下史上最少打數的最速700安，但若以場數和打席數來排名，他則分別排在史上第3和第4。只是對「大王」而言，這只是一個數字，他自己也是前天對樂天桃猿的比賽結束後，才知道距離生涯700安只差1支。

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只是跟過去Lamigo時期的「四割男」，王柏融在今賽前的18場出賽累打擊率僅2成41，距離「最好的自己」還有不小落差，「可能只能靠比賽去找回感覺，也沒什麼辦法，只能靠自己。」處女座的王柏融不諱言自己追求完美，時常會鑽牛角尖，「現在的狀況沒有到不好，但你說愈來愈好嗎？是有，但可能會比較慢。」

畢竟「好的感覺已經消失這麼多年」，王柏融認為要找回來沒有那麼容易，但他強調回來台灣的這兩年感覺還是好很多，「比前幾年在日職好很多，也比去年好，在台灣不只自己球隊的隊友、教練，其他球隊球員，也都會給我鼓勵。」

台鋼目前團隊打擊率偏低，王柏融認為就跟自己現在的狀況一樣都需要時間，「不知道生理、心理，還是技術嗎？只能自己去克服、找感覺，希望能夠突然開竅，再一一解開。」他坦言腦中還是很多問號，目前還沒有找到答案，「打擊就是一個節奏，有時候鑽牛角尖，站在打擊區去想一個動作，結果一個timing就放掉了，就miss掉好的失投球。」

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