NBA季後賽G3勇士戰火箭 、道奇佐佐木朗希拚首勝 今日賽事預告與轉播

NBA季後賽首輪賽事,今天有兩場轉播,金塊與快艇的系列賽第4戰,系列賽取得2比1領先的快艇,今能否搶下聽牌,還是金塊能扳平戰局?另一場則是火箭與勇士的系列賽第3戰,雙方目前各拿1勝,今天兩隊都要搶系列賽第2勝。敬請鎖定轉播。

MLB例行賽,近期吞3連敗的道奇,今天在主場面對海盜,道奇派出日籍右投佐佐木朗希,本季5場先發0勝1敗,防禦率3.20。海盜則推出凱勒(Mitch Keller),本季5場先發的戰績為1勝2敗、防禦率4.18。

中職今天有3場比賽,味全龍在大巨蛋面對中信兄弟,味全推出洋投龍聖,而兄弟則派出洋投羅戈;統一獅在台南球場面對台鋼雄鷹,獅隊派出本土左投林詔恩,台鋼也派出本土左投陳柏清;富邦悍將在新莊球場面對樂天桃猿,悍將推出洋投力亞士,迎戰桃猿洋投魔神樂。敬請鎖定轉播。

2025年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽今日登場,台灣隊小組賽將率先對上加拿大。敬請鎖定轉播。

NBA季後賽首輪

06:00 金塊 VS 快艇 系列賽G4 緯來體育

08:30 火箭 VS 勇士 系列賽G3 緯來體育、愛爾達體育1台

(台灣時間4月28日)凌晨3:30 湖人 VS 灰狼 系列賽G4 緯來體育

MLB

09:00 海盜 VS 道奇 愛爾達體育2台、華視、東森洋片

(D-LIVE)12:00 勇士 VS 響尾蛇 愛爾達體育2台

中職

15:00 中信兄弟 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育1台

16:00 台鋼雄鷹 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育2台

17:00 樂天桃猿 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育4台

日職

12:00 歐力士猛牛 VS 西武獅 DAZN 1

TPBL職業籃球

14:30 台新戰神 VS 桃園雲豹 YouTube、MOMO TV

17:00 中信特攻 VS 高雄海神 YouTube、緯來體育(D-LIVE)23:30

PLG季後賽

19:00 富邦勇士 VS 台鋼獵鷹 DAZN 1

BWF蘇迪曼盃 小組賽第一輪

09:30 台灣VS加拿大 B組

17:00 丹麥VS印度 D組

轉播:愛爾達體育3台

英超

20:50 伯恩茅斯 VS 曼聯 第34輪

23:20 利物浦 VS 托特納姆熱刺 第34輪

轉播:愛爾達體育1台

