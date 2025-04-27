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NBA季後賽G3勇士戰火箭 、道奇佐佐木朗希拚首勝 今日賽事預告與轉播

2025/04/27 06:56

勇士一哥柯瑞（中）。（資料照，法新社）勇士一哥柯瑞（中）。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA季後賽首輪賽事，今天有兩場轉播，金塊與快艇的系列賽第4戰，系列賽取得2比1領先的快艇，今能否搶下聽牌，還是金塊能扳平戰局？另一場則是火箭與勇士的系列賽第3戰，雙方目前各拿1勝，今天兩隊都要搶系列賽第2勝。敬請鎖定轉播。

MLB例行賽，近期吞3連敗的道奇，今天在主場面對海盜，道奇派出日籍右投佐佐木朗希，本季5場先發0勝1敗，防禦率3.20。海盜則推出凱勒（Mitch Keller），本季5場先發的戰績為1勝2敗、防禦率4.18。

中職今天有3場比賽，味全龍在大巨蛋面對中信兄弟，味全推出洋投龍聖，而兄弟則派出洋投羅戈；統一獅在台南球場面對台鋼雄鷹，獅隊派出本土左投林詔恩，台鋼也派出本土左投陳柏清；富邦悍將在新莊球場面對樂天桃猿，悍將推出洋投力亞士，迎戰桃猿洋投魔神樂。敬請鎖定轉播。

2025年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽今日登場，台灣隊小組賽將率先對上加拿大。敬請鎖定轉播。

NBA季後賽首輪

06：00 金塊 VS 快艇 系列賽G4 緯來體育
08：30 火箭 VS 勇士 系列賽G3 緯來體育、愛爾達體育1台
（台灣時間4月28日）凌晨3：30 湖人 VS 灰狼 系列賽G4 緯來體育

MLB

09：00 海盜 VS 道奇 愛爾達體育2台、華視、東森洋片
（D-LIVE）12：00 勇士 VS 響尾蛇　愛爾達體育2台

中職

15：00 中信兄弟 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育1台
16：00 台鋼雄鷹 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育2台
17：00 樂天桃猿 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育4台

日職

12：00 歐力士猛牛 VS 西武獅 DAZN 1

TPBL職業籃球

14：30 台新戰神 VS 桃園雲豹 YouTube、MOMO TV
17：00 中信特攻 VS 高雄海神 YouTube、緯來體育（D-LIVE）23：30

PLG季後賽

19：00 富邦勇士 VS 台鋼獵鷹 DAZN 1

BWF蘇迪曼盃 小組賽第一輪

09：30 台灣VS加拿大 B組
17：00 丹麥VS印度 D組

轉播：愛爾達體育3台

英超

20：50 伯恩茅斯 VS 曼聯 第34輪
23：20 利物浦 VS 托特納姆熱刺 第34輪

轉播：愛爾達體育1台

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