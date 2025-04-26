亞洲女排冠軍聯賽》率台電獲第5名 菜鳥教頭張秝芸收穫多

亞洲女排冠軍聯賽台電獲第5。（取自AVC）

〔記者盧養宣／綜合報導〕國內女排勁旅高雄台電近期飛往菲律賓帕西格代表參加首屆亞洲女排冠軍聯賽，昨在8強以1：3（20：25、25：17、22：25、26：28）不敵越南隆安（VTV Binh Dien Long An）無緣4強，以第5名收尾，首度帶隊征戰國際賽的菜鳥教頭「小毛」張秝芸過程也收穫不少。

過去球迷熟知的亞洲俱樂部排球錦標賽，今年更名為亞洲冠軍聯賽再出發，台電女排小組賽表現亮眼，先以3：0（25：10、25：16、25：14）擊敗香港對手協興，再以3：1（25：15、25：16、19：25、25：20）打敗地主佩特羅加茲天使（Petro Gazz Angels），取得分組第1晉級8強。

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8強對陣去年越南聯賽冠軍隆安，台電女排沒能推進戰績，錯失4強門票，本屆亞洲女排冠軍聯賽獲得第5名。台電女排總教練張秝芸認為，球隊在8強沒有發揮出來，自己失誤變得很多，光首局發球就頻頻送分給對手，全隊只有許菀芸表現較佳。

越南隆安陣中也有熟面孔，曾在企業排球聯賽出賽過的洋將譚緹（Tran Thi Thanh Thuy），讓台電女排陷入苦戰；張秝芸指出，前2場比賽對手陣中雖有洋將，但沒有像譚緹這樣超過190公分的球員，平時在國內也很少遇到，對手給予的壓力大，加上網上表現以及整體穩定度都比台電女排出色，成為比賽勝利關鍵。

提前結束亞洲女排冠軍聯賽旅程，首度以教練身分帶隊參加國際賽的張秝芸坦言心情意猶未盡，本來也預期可以打敗越南隆安挑戰4強，可惜球隊賽中節奏比較亂，「真的有學到東西。」

身為國際賽菜鳥主帥，張秝芸分享，不只是出國前的事前準備，到當地後，包括技術會議用英文跟其他球隊開會、實際情蒐對手、在比賽中使用英文介面平板調度等，這都是她以前當選手沒有的經歷，跟帶隊在國內比賽差異甚大，光是後勤準備就得耗費不少功夫，這些都是自己當教練的第1次。

張秝芸自評首次帶隊比國際賽表現不及格，很多臨場應對都還能更好，藉由這次實際接觸後，也會檢討看未來要如何讓球隊更加分，也會持續學習英文，方便未來替球隊爭取。隨著亞洲女排冠軍聯賽旅程結束，台電女排本季賽程告一段落，球隊預計28日返台。

亞洲女排冠軍聯賽台電獲第5。（取自AVC）

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