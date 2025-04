MLB》讓大谷揮棒很「彆扭」 海盜王牌史基斯配球罕見大改收成效

大谷翔平。(路透)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕上季國聯新人王、海盜王牌投手史基斯(Paul Skenes)今天面對衛冕軍道奇,史基斯主投6.1局沒有失分,幫助海盜在客場以3比0完封道奇。根據數據網站《Baseball Savant》顯示,史基斯本季使用曲球的比例為5.3%,這場比賽卻丟了16顆,而且這顆曲球讓道奇日本巨星大谷翔平兩度揮空。

史基斯今天主投6.1局被敲5安、狂飆9次三振,沒有掉分,摘得本季第3勝,賽後防禦率為2.39,最快丟到99.7英哩(約160.4公里)。史基斯此戰共用108球,其中有43顆四縫線速球,18顆指叉球、16顆曲球、15顆橫掃球、6顆變速球、滑球和伸卡球各5顆。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是,根據《Baseball Savant》顯示,史基斯本季使用曲球的平均比率僅5.3%,前一場面對守護者,整場只丟2顆曲球,史基斯今天卻丟了16顆曲球、整場佔比為15%。

史基斯。(路透)

史基斯今在第3局面對大谷時,雙方對決第2顆球,史基斯丟一顆83.6英哩的曲球(約134.5公里),讓大谷揮了一個大空棒。接著第5局史基斯再度對決大谷,他從1好3壞的球數下,先用92.2英哩(約148公里)的指叉伸卡球讓大谷打成界外,接著用84英哩(約135.1公里)的曲球讓大谷揮空吞K,化解二壘有人的危機。

《ESPN》報導,史基斯全場3度解決大谷翔平,而這三個打席,大谷都纏鬥6球。史基斯面對另一名道奇強打佛里曼(Freddie Freeman),則是被他敲2安。

史基斯賽後表示,「我覺得,這是棒球變得真正有趣的地方,要想辦法用不同的方式解決他們。大谷今天看過我所有的球種,Freddie也是,他們都看過我全部的球種。」





He strikes out Shohei Ohtani with this ridiculous curveball pic.twitter.com/6q6DW7jKmn