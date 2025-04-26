MLB》讓大谷揮棒很「彆扭」 海盜王牌史基斯配球罕見大改收成效

大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上季國聯新人王、海盜王牌投手史基斯（Paul Skenes）今天面對衛冕軍道奇，史基斯主投6.1局沒有失分，幫助海盜在客場以3比0完封道奇。根據數據網站《Baseball Savant》顯示，史基斯本季使用曲球的比例為5.3％，這場比賽卻丟了16顆，而且這顆曲球讓道奇日本巨星大谷翔平兩度揮空。

史基斯今天主投6.1局被敲5安、狂飆9次三振，沒有掉分，摘得本季第3勝，賽後防禦率為2.39，最快丟到99.7英哩（約160.4公里）。史基斯此戰共用108球，其中有43顆四縫線速球，18顆指叉球、16顆曲球、15顆橫掃球、6顆變速球、滑球和伸卡球各5顆。

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值得注意的是，根據《Baseball Savant》顯示，史基斯本季使用曲球的平均比率僅5.3％，前一場面對守護者，整場只丟2顆曲球，史基斯今天卻丟了16顆曲球、整場佔比為15％。

史基斯。（路透）

史基斯今在第3局面對大谷時，雙方對決第2顆球，史基斯丟一顆83.6英哩的曲球（約134.5公里），讓大谷揮了一個大空棒。接著第5局史基斯再度對決大谷，他從1好3壞的球數下，先用92.2英哩（約148公里）的指叉伸卡球讓大谷打成界外，接著用84英哩（約135.1公里）的曲球讓大谷揮空吞K，化解二壘有人的危機。

《ESPN》報導，史基斯全場3度解決大谷翔平，而這三個打席，大谷都纏鬥6球。史基斯面對另一名道奇強打佛里曼（Freddie Freeman），則是被他敲2安。

史基斯賽後表示，「我覺得，這是棒球變得真正有趣的地方，要想辦法用不同的方式解決他們。大谷今天看過我所有的球種，Freddie也是，他們都看過我全部的球種。」





He strikes out Shohei Ohtani with this ridiculous curveball pic.twitter.com/6q6DW7jKmn — MLB （@MLB） April 26, 2025

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