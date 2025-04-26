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桌球》北市大稱霸公開組男、女單打！鄭樸璿首度封后 馮翊新第二度摘金

2025/04/26 18:35

北市大新鮮人鄭樸璿奪下全大運公開組女單金牌。（取自WTT官網）北市大新鮮人鄭樸璿奪下全大運公開組女單金牌。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕首次在全大運亮相的北市大女將鄭樸璿，今天在114年全大運公開女生組桌球單打賽決賽，以直落三打敗剛考上博士班的北市大學姐削球好手蔡育勤，奪下生涯首面全大運女單金牌。

世界排名137的鄭樸璿堪稱「運動會女王」，國、高中期間就奪下4面全中運單打金牌，今年第一次參加全大運，同樣橫掃千軍。

鄭樸璿一路擊敗陳妍蓁、李幼芃，16強再以3:0淘汰去年獲得銀牌的國體大好手梁菀庭，8強面對文化大學的朱以晴也以3:1後來居上。

4強賽，鄭樸璿面對亦敵亦友的國體大劉如紜，兩人在出國比賽時常一起練球，球路相當熟悉，前4局也打得難分難解。決勝局，鄭樸璿在8:9落後下，利用對手一顆機會球沒打進，連拿2分率先聽牌，隨後雖然被對手化解3個賽末點，最終仍以13:11險勝。

鄭樸璿表示，最近除了持續精進球技外，也注意心態的調整，和在場上處理危機的能力，過去她在比賽中遇到問題時，經常不知所措，分數也被一波帶走，但現在提升解決問題的能力後，最後都能把分數拿下。

公開組男單方面，世界排名50的北市大好手馮翊新連續3年和學弟林彥均上演爭冠戲碼，這回終於有不同的結局。

馮翊新以11:6、8:11、11:3、11:3獲勝，粉碎林彥均尋求3連霸的美夢，也完成甜蜜復仇，這也是他繼111年全大運之後，第二度摘下男單金牌。

馮翊新表示，去年全大運因剛打完沙烏地大滿貫賽回國，還沒調整好，決賽面對林彥均，一下子就輸了，甚至輸到有陰影，不過，今年狀況調整得比較好。

馮翊新認為，今年全大運包括高承睿、黃彥誠和廖振珽等國手都沒打，比較沒有遇到太多挑戰，「不過，畢竟很久沒在台灣的比賽拿冠軍了，奪金的感覺還是不錯!」

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