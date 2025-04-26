中職》9248人寫台南本季新高 「台鋼大王」王柏融一棒清壘逆轉統一獅

王柏融。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅和台鋼雄鷹聯手合作的「南人祭」主題日進入第2天，賽前有請台語金曲歌后黃妃演唱炒熱氣氛，開賽後也湧入9248人進場的台南球場本季最高紀錄，而儘管統一獅先發投手飛力獅繳出6局7K無失分優質內容，「台鋼大王」王柏融在8局上兩出局滿壘局面敲出清壘的二壘安打，助隊6：2逆轉擊敗獅隊。

飛力獅在19日對樂天桃猿，成為史上第1位生涯初登板至少7局10K無四死無失分的投手，今對台鋼雄鷹雖出現2次觸身球，但仍再一次完成優質先發，只是用91球投完6局就退場。

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不像昨役獅鋼戰上演投手戰，陳傑憲直到昨6局下敲安才破蛋送回第1分，今天他在首局下二壘有人情況，就從台鋼先發投手吉田一將手中敲安，且3局下第2打席又擊出三壘安打，展現火燙手感。相形之下，台鋼就顯得貧打，前7局結束才出現兩支安打。

只是台鋼在8局上兩人出局後發動反攻，靠連續兩支安打和四壞球形成滿壘，此時前3打席沒有建樹的4棒王柏融在關鍵時刻建功，從後援投手黃竣彥手中擊出右外野車布邊二壘安打，一棒將比數扭轉成3：2，而後「大王」再靠郭阜林敲安回壘得到第4分，9局上台鋼再添2分。

場上戰況激烈，台南鄉親也相當捧場，此役進場人數也超越4月3日的9035人，寫下本季台南球場最多觀眾紀錄。

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