中職》洪總休息室「輕鬆指導」 王柏融獲單場MVP笑稱終於有點貢獻了！

王柏融本季首次獲選單場MVP，開心振臂，也帶動休息室氣氛。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕台鋼雄鷹今在8、9兩局才火力爆發攻得6分，其中「台鋼大王」王柏融在8局上帶3打點的清壘二壘安打更是最大關鍵，他賽後透露總教練洪一中比賽過程中在休息室輕鬆指導，「邊打邊享受他的指導，這樣的互動效果還不錯」。

台鋼雄鷹今天前7局才擊出兩支安打，洪總賽後也說，就跟昨天比賽一樣，前5局都只敲1支安打，「我一直在跟他們研究，告訴他們有一些打得太慎重了，柏融也是一樣，再這麼慎重的話，重心留不住，這樣很難打擊。」

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王柏融在前3打席沒有建樹，其中兩打席是飛球出局，在8局上兩出局滿壘情況，他形容自己就是抱持輕鬆心態上去，並表示：「洪總今天就以比較鬆的情況下來跟我們討論，就在比賽中，他從（休息室）前面坐到後面，又坐到中間來，讓大家輕鬆一點。」最近球隊打得比較悶，王柏融也感謝洪總還是很有耐心指導全隊。

敲出清壘二壘安打上去後，王柏融也開心地朝著休息室振臂歡呼，「很多阿達力的球都被接殺嘛，運氣比較不好，剛好趁這個士氣，把休息室的氣氛帶起來。」這是王柏融本季首次收下單場MVP，他賽後也笑說：「我終於有點貢獻了，好久沒有拿MVP了嘛。」

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