晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》洪總休息室「輕鬆指導」 王柏融獲單場MVP笑稱終於有點貢獻了！

2025/04/26 19:38

王柏融本季首次獲選單場MVP，開心振臂，也帶動休息室氣氛。（台鋼雄鷹提供）王柏融本季首次獲選單場MVP，開心振臂，也帶動休息室氣氛。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕台鋼雄鷹今在8、9兩局才火力爆發攻得6分，其中「台鋼大王」王柏融在8局上帶3打點的清壘二壘安打更是最大關鍵，他賽後透露總教練洪一中比賽過程中在休息室輕鬆指導，「邊打邊享受他的指導，這樣的互動效果還不錯」。

台鋼雄鷹今天前7局才擊出兩支安打，洪總賽後也說，就跟昨天比賽一樣，前5局都只敲1支安打，「我一直在跟他們研究，告訴他們有一些打得太慎重了，柏融也是一樣，再這麼慎重的話，重心留不住，這樣很難打擊。」

王柏融在前3打席沒有建樹，其中兩打席是飛球出局，在8局上兩出局滿壘情況，他形容自己就是抱持輕鬆心態上去，並表示：「洪總今天就以比較鬆的情況下來跟我們討論，就在比賽中，他從（休息室）前面坐到後面，又坐到中間來，讓大家輕鬆一點。」最近球隊打得比較悶，王柏融也感謝洪總還是很有耐心指導全隊。

敲出清壘二壘安打上去後，王柏融也開心地朝著休息室振臂歡呼，「很多阿達力的球都被接殺嘛，運氣比較不好，剛好趁這個士氣，把休息室的氣氛帶起來。」這是王柏融本季首次收下單場MVP，他賽後也笑說：「我終於有點貢獻了，好久沒有拿MVP了嘛。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中