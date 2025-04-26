BCL》領航猿今晚對手雅加達明燈 新主帥是綠衫軍一哥塔圖姆老爸

印尼雅加達明燈練球。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕桃園領航猿今晚8點在新莊體育館迎來本季在亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL）主場首戰，交手印尼球隊雅加達明燈，這支球隊近期更換主帥，迎來綠衫軍一哥塔圖姆（Jayson Tatum）的父親老塔圖姆（Justin Tatum）掌兵符。

46歲的老塔圖姆2023年加入澳洲NBL伊拉瓦拉老鷹教練團，去年正式成為總教練，今年率隊擊敗墨爾本老虎封王，勇奪隊史第2冠，老塔圖姆也榮獲年度最佳總教練。

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雅加達明燈日前宣布老塔圖姆接任主帥，希望他能率明燈完成印尼聯賽衛冕，同時達成BCL四強與決賽目標，不過他將在5月初的明星賽後才會正式加入團隊，因此今天明燈隊的主帥仍是未來將加入印尼男籃教練團的維納（Johannis Winar）。

明燈隊上役在主場交手領航猿以64：88敗陣，曾效力新北國王與福爾摩沙夢想家的美籍前鋒麥卡洛（Chris McCullough）該役拿下6分，他今也隨隊來台參賽，繼去年夏天瓊斯盃後再度在新莊體育館獻技。

麥卡洛來台打球3季，在台也有死忠粉絲，張先生今在賽前於場邊掛了一排麥卡洛的球衣，身上則穿著麥卡洛籃網時期的球衣，他表示，因為麥卡洛打球很好看、又對球迷相當親切，因此相當喜歡這位美籍前鋒，也希望他有機會再加入台灣球隊。

張先生帶了一排球衣進場力挺麥卡洛。（記者盧養宣攝）

張先生帶了一排球衣進場力挺麥卡洛。（記者盧養宣攝）

麥卡洛。（記者盧養宣攝）

麥卡洛。（記者盧養宣攝）

麥卡洛。（記者盧養宣攝）

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