中職》詹子賢本季首轟關鍵！ 兄弟突破慘紀錄逆轉勝龍隊

中信兄弟詹子賢敲出全壘打。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今和味全龍隊交手，面對龍隊王牌徐若熙，兄弟前5局陷入苦戰，徐若熙5局、8次三振、無失分之姿退場，龍隊僅有1分領先卻在6局起風雲變色。兄弟先靠6局滿壘保送追平，7上詹子賢本季首轟2分砲關鍵，幫助球隊4:1贏球，終止2連敗。

兄弟隊史曾在2002年和1999年，各一次被隊手12上12下且吞7次三振，今也遭徐若熙上演三振秀。但前兩次兄弟都輸球，今則把握對方換投契機追平，進而贏球。

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3局下，面對黃博多，劉基鴻1出局後擊出內野安打，並靠著兄弟失誤上二壘。曾聖安獲得保送後，劉俊緯中外野方向安打，帶有1打點，味全龍先馳得點。

面對前3局就送出7次三振的徐若熙，中信兄弟直到5局首位打者陳俊秀敲安，團隊首安才出現。

該半局，江坤宇高飛球出局，王政順二壘方向滾地球，一度造成二壘手李凱威和跑者陳俊秀相撞，李凱威仍成功觸殺陳俊秀，造成2出局，岳東華選到保送，是兄弟此役第2個上壘者，徐若熙接著對高宇杰投出三振，個人此役第8次，也化解危機。

總計徐若熙5局僅投69球、50球好球，送出8次三振，被敲安和四壞各1次，5局投滿後由洋投鑀龍接替，但鑀龍遭遇亂流，滿壘時保送江坤宇，兄弟追平。

7局上，同樣面對鑀龍，林書逸敲安後，替補守左外野的詹子賢首個打席，擊出左外野方向2分砲，兄弟領先。這是詹子賢本季首轟，生涯第96轟。

徐若熙5局僅投69球、50球好球，送出8次三振，被敲安和四壞各1次，今雖無關勝敗，仍保持面對兄弟跨季14.1局無失分。

兄弟洋投黃博多投6.1局，7局保送代打陳子豪、被李凱威敲安，隨後退場，陳冠穎三振劉基鴻，吉力吉撈．鞏冠選到保送，龍隊攻佔滿壘，曾聖安滾地球出局，龍隊未得分。

8局上，兄弟又有攻勢，趙璟榮連投2保送，江坤宇犧牲觸擊後，兄弟1出局二三壘有人，王政順又被保送造成滿壘。李超接替投球，岳東華滾地球，龍隊策動雙殺不成，兄弟添得1分。

中信兄弟洋投黃博多。（記者林正堃攝）

味全龍王牌徐若熙。（記者林正堃攝）

味全龍王牌徐若熙。（記者林正堃攝）

中信兄弟黃恩賜守住戰果。（記者林正堃攝）

中信兄弟逆轉贏球。（記者林正堃攝）

中信兄弟逆轉贏球。（記者林正堃攝）

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